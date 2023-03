Kaufhof-Beben in Nürnberg und Erlangen: Drei Galeria-Filialen schließen – viele Mitarbeiter weinen

Von: Nikolas Pelke

Nur Karstadt an der Lorenzkirche soll in Nürnberg überleben. © Nikolas Pelke

Nürnberg und Erlangen sind stark auf der „Galeria“-Streichliste vertreten: Neben zwei Warenhäusern in Nürnberg soll auch Kaufhof in Erlangen für immer schließen.

Nürnberg - Lange Gesichter in Nürnberg: Nur das Karstadt-Warenhaus an der Lorenzkirche soll erhalten bleiben. Die beiden Kaufhof-Filialen in Nürnberg und Erlangen sollen geschlossen werden. Auch der Karstadt-Standort in Nürnberg-Langwasser steht vor dem Aus.

„Schwarzer Tag für die Schließungsfilialen“: Viele Mitarbeiter weinen

Insgesamt stehen 250 Vollzeitkräfte auf dem Spiel. „Es ist ein schwarzer Tag für die Schließungsfilialen“, sagte Robert Firtzlaff, Betriebsratsvorsitzender von Kaufhof an der Nürnberger Königstraße. Bei der Bekanntgabe des nahen Endes hätten viele der rund 100 Mitarbeiter geweint. „Wir haben nicht damit gerechnet, weil unsere Immobilie im Besitz von René Benko ist. Wir haben daher einfach nicht gedacht, dass René Benko seine eigene Immobilie schließen will“, sagte Firtzlaff kurz nach der Entscheidung am Montag, 13. März, sichtlich betroffen. Genauso geschockt seien die rund 80 Mitarbeiter von Karstadt in Nürnberg-Langwasser gewesen, sagte Katharina Lorenz aus der Filiale im Frankencenter im Süden der Frankenmetropole.

Robert Firtzlaff hatte schon vor zwei Jahren gegen die Schließung demonstriert - jetzt soll Galeria-Kaufhof an der Nürnberger Königstraße endgültig schließen. © Hubert Thiermeyer

Jubel nur bei Galeria an der Lorenzkirche

Nur bei Karstadt an der Lorenzkirche ist die Stimmungslage anders gewesen. „Wir haben natürlich gejubelt“, sagte Thomas Vieweg, Betriebsratsvorsitzender von dem Galeria-Flaggschiff an der Nürnberger Lorenzkirche. Nach der spontanen Freude über die Rettung hätte aber schnell das Entsetzen über das Schicksal der beiden Nachbarhäuser eingesetzt, sagte Vieweg.

Rathaus will Schließungen „nicht hinnehmen“

Auch im Rathaus ist die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen worden. Die Stadt Nürnberg wolle die angekündigte Schließung der beiden Filialen laut Oberbürgermeister Marcus König (CSU) nicht hinnehmen. „So sehr ich mich über den Erhalt von Galeria Lorenzkirche freue, so kann ich die angekündigte Schließung der beiden Filialen Königstraße und Langwasser nicht akzeptieren“, sagte König in einer ersten Stellungnahme. „In unserer Innenstadt haben zwei Galeria Filialen ihre Berechtigung, auch in unmittelbarer Nähe“, sagte Wirtschaftsreferent Michael Fraas (ebenfalls CSU) und verwies auf die starke Rolle der Fußgängerzone zwischen Lorenzkirche, Hauptbahnhof und Weißer Turm als Einkaufsstadt.

„Wir haben die höchste Einkaufszentralität unter allen deutschen Großstädten“, sagte Fraas im Hinblick auf das große Einzugsgebiet in Nordbayern. Derweil haben auch die Gewerkschaften angekündigt, für „jeden Beschäftigten und jede Filiale“ kämpfen zu wollen. Besonders kalt erwischt worden seien die Gewerkschaften vom Galeria-Aus in Erlangen. Das Warenhaus gilt in der wohlhabenden Hugenottenstadt als Ankerladen für die Innenstadt.

