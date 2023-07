„Schwere, mit schädlichem CO2 beladene Koffer“: Aktivisten protestieren zum Ferienstart am Flughafen

Von: Katarina Amtmann

In Nürnberg protestierten Klimaaktivisten. Sie zogen mit Koffern in Richtung Flughafen. © NEWS5 / Grundmann

Rund 50 Klimaaktivisten protestieren zum Ferienstart nahe des Nürnberger Flughafens. Sie wollten auf die Belastung durch den Flugverkehr aufmerksam machen.

Nürnberg - Immer wieder sorgen Klimaaktivisten mit ihren Aktionen für Aufsehen - und für Ärger unter den Autofahrern. Mit ihren Protesten legen die Aktivisten regelmäßig den Verkehr lahm, sei es in Franken oder auch in der bayerischen Landeshauptstadt München.

In Nürnberg protestieren Aktivisten von „Extinction Rebellion“. © NEWS5 / Grundmann

Klimaprotest in Nürnberg: „Exctinction Rebellion“ macht sich auf Richtung Flughafen

Am Sonntag, 30. Juli, war es wieder soweit. Rund 50 Aktivisten von „Extinction Rebellion“ haben sich zum Ferienstart in der Nürnberger Flughafenstraße versammelt. Mit dem Protest wollten sie laut News5 auf die weltweite Belastung durch den Flugverkehr aufmerksam machen.

„Schwere, mit schädlichem CO2 beladene Koffer“: Klimaprotest in Nürnberg

Die Teilnehmer zogen dabei Koffer und Reisetaschen hinter sich her und bewegten sich laut des Portals in einem extrem langsamen Tempo zum Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg. Die Gepäckstücke sollen dabei „schwere, mit schädlichem CO2 beladene Koffer“ symbolisieren, heißt es.

Sie fordern unter anderem eine Besteuerung von Flugbenzin, Umsatzsteuer auf internationale Flüge, keine Steuergelder für Flughäfen sowie keine Inlandsflüge ab Nürnberg, wie News5 weiter berichtet. (kam)

