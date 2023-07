„Schämt euch“: Flughafen-Anwohner aus Nürnberg rechnet auf Wut-Schild mit Urlaubern ab

Von: Armin T. Linder

Teilen

Wo parkt man am besten, wenn man in den Urlaub fliegt? Das fragen sich viele - mit dem Ergebnis hat ein Anwohner aus Nürnberg wohl ein größeres Problem.

Nürnberg - Parken in Flughafen-Nähe ist teuer. Wer etwa am Airport Nürnberg sein Auto für eine Woche abstellen möchte, um in den Urlaub zu jetten, ist laut Homepage beim Parkhaus P3 mal eben 95 Euro los, beim P2 gleich 109 Euro. Das reißt noch mal ein großes Loch in die eh bei vielen eng geschnürte Urlaubskasse. Da ist es nur verständlich, dass manche nach günstigeren oder gar kostenlosen Alternativen Ausschau halten. Zum Leidwesen der Anwohner.

„Schämt euch“: Wut-Schild aus Nürnberg wendet sich an Urlauber

Einer hat offenbar mit einem Wut-Schild reagiert. Ein Foto davon ist bei Reddit gelandet. In roter Schrift wendet sich der mit Klarsichthülle ummantelte Zettel an „Urlaubsparker“ und fährt in schwarz auf weiß fort: „Auf ‚dicken Maxe‘ machen und in den Urlaub fliegen - aber kein Geld für das Parken am Flughafen!? Ihr nehmt Anliegern Parkplätze weg!! Ignoranten - schämt euch“.

Dieses Schild sorgt für große Diskussionen. © Reddit

Deutliche Worte. Vermutlich stehen in dem Wohngebiet ständig Autos für eine Woche oder länger - und erschweren es anderen , einen Parkplatz vor der eigenen Haustür zu finden. Der Reddit-Nutzer, der das Foto veröffentlicht hat, habe es selbst im Juli 2023 aufgenommen, erklärt er auf tz.de-Rückfrage. Und zwar im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein. Von dort geht man etwa eine halbe Stunde zum Flughafen. Absolut machbar, wenn man wenig Gepäck hat und ein Sparfuchs ist.

Park-Gebühren am Flughafen nicht nur in Nürnberg teuer

Mehr als 150 Kommentare sammelte das Posting. Typisch Deutsch, meinen die einen: „Mehr Klischee geht wohl kaum“, heißt es. Ein anderer schüttelt ebenfalls den Kopf: „Weil jeder, der mal in den Urlaub fliegt, direkt fett Geld hat? (...) Wenn das eine öffentliche Straße ist, dann darf da jeder parken, fertig.“ Andere können den Ärger nachvollziehen: „Wobei das auch anderswo echt nervig ist… in Eschborn z. B. gibt es im ganzen Speckgürtel auch abends keine Parkplätze, weil die ganzen Urlaubsparker da sind.“ Wiederum andere („geisteskrank“) echauffieren sich über die horrenden Park-Gebühren an Flughäfen. Der Reddt-Entdecker selbst hat sich vor Ort auch noch ein wenig umgeschaut und meint, dass alle vier Parkplätze vor dem Grundstück belegt gewesen seien.

Es meldet sich auch eine Person zu Wort, der die Örtlichkeit nach eigenen, nicht überprüfbaren Angaben bestens vertraut ist. „Witzig, ich wohne da. Mein Auto ist auch schon verkratzt (ich habe nach dem Umziehen mein Nummernschild nicht gewechselt und wurde als ‚Urlaubsparker‘ identifiziert) und beklebt worden.“ Und weiter: „Das Problem ist, dass die Gegend am Stadtrand ist und diesen Menschen noch nicht klar ist, dass es in der Stadt nicht gängig ist, vor seinem eigenen Haus parken zu können. Es gibt auch Nachbarn, die mit Pylonen, Mülltonnen oder anderen sperrigen Gegenständen ihren Parkplatz markieren, während sie bei der Arbeit sind. Das Leben ist hart.“ Ein BMW-Fahrer hat in Düsseldorf einst einen „Würde noch dämlicher parken“-Zettel kassiert - ein Foto zeigt den Anlass. (lin)