„Von Strömung mitgerissen und unter Wasser gezogen“: Suche nach Mann (27) vorerst abgebrochen

Von: Katarina Amtmann

Wohl beim Baden wurde ein Mann von der Strömung der Regnitz mitgerissen. Die Retter suchten stundenlang nach dem Schwimmer - ohne Erfolg.

Erlangen - Am Dienstagnachmittag (18. Juli) geriet ein 27-jähriger Mann mutmaßlich beim Baden in die Strömung der Regnitz und wird seitdem vermisst. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr in der Nähe der Wehranlage Wöhrmühle.

Mann wird von Regnitz-Strömung mitgerissen - Große Suche nach 27-Jährigem

„Passanten beobachteten, wie der Mann von der Strömung mitgerissen und schließlich unter Wasser gezogen wurde und verständigten daraufhin den Notruf“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, der Feuerwehr Erlangen, des DLRG, der Wasserwacht und des Rettungsdienstes wurden alarmiert und begannen umgehend mit intensiven Such- und Rettungsmaßnahmen.

Die Suche nach dem Vermissten wurde am Abend abgebrochen. © vifogra / Goppelt

Boote und Taucher im Einsatz: Vermisstensuche in der Regnitz am Abend abgebrochen

Zur Unterstützung wurden zwei Hubschrauber sowie mehrere Taucher und Boote eingesetzt, um den Vermissten zu finden. Trotz der umfangreichen Suchbemühungen blieb der Mann bislang unauffindbar.

Die Suche wurde gegen 20.30 Uhr ergebnislos eingestellt. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt führt derzeit weitere Ermittlungen durch, um die Unglücksursache zu klären. (kam)

