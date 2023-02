Frau reist ins „Land der Franken und Schäufele“ und bittet um Tipps: die kommen prompt

Die Franken-Flagge. © IMAGO / IPA Photo

Eine Frau reist nach Franken und bittet um Tipps, was sie beachten soll. Es kommen Scherze über den Dialekt, aber auch ein großes Lob für die Menschen dort.

Nürnberg - Zuletzt lag die Aufmerksamkeit vor allem von Faschingsfans wieder auf Franken. „Fastnacht in Franken“ kam nach coronabedingter Pause wieder live aus Veitshöchheim. Dort sorgte Ministerpräsident Markus Söder mit seinem Kostüm für Aufsehen - und Verwirrung.

„Lass die harden Ds zu Hause“: Franken-Tweet animiert Nutzer zu Scherzen

Oft steht auch der fränkische Dialekt im Mittelpunkt (eine junge Fürtherin geht mit ihren Videos dazu regelmäßig viral). Nutzerin MiRAbelle teilt nun ein Foto von einem Bahnhof auf Twitter und schreibt dazu: „Ich bin auf dem Weg ins Land der Franken und Schäufele. Was muss ich da beachten?“ Prompt spielt eine Antwort auf den Dialekt an: „Du musst viel Doleranz pei ter Ausschbrache von hadden und weichen Gonsonanten aufpringen.“ Und eine weitere Person scherzt: „Lass die harden Ds zu Hause.“ Mit dem „t“ und „d“ haben es die Franken ja oftmals nicht so - bestes Beispiel ist wohl Fußballer Lothar Matthäus.

„Nettes Völkchen“: Lob für Franken auf Twitter

Oft wird den Franken auch eine gewisse Verschlossenheit nachgesagt. Das sehen die Twitterer in diesem Fall anders. „Tatsächlich war ich schon öfter in Franken und hab es da als sehr angenehm empfunden: Nürnberg, Würzburg und Bamberg. Nettes Völkchen!“ kommentiert jemand den Tweet. Das sieht MiRAbelle ganz ähnlich: „Ich bin relativ regelmäßig da und finde es auch ganz angenehm.“

„Je nachdem welcher Teil Frankens“ - Das gilt es zu beachten

Die Frage, was die Frau in Franken beachten soll, beantwortet jemand schlicht mit: „Je nachdem welcher Teil Frankens“. Dann erklärt er ausführlicher: „Naja bei Obfr. bisschen sachte in der zwischenmenschlichen Interaktion, Unterfranken hingegen gerne ebbes direkter und der Middelfrangge is so im Aufdreddn a weng waicher, wenn er ned grod im Clubbdriggod nach Ferd laafd“. Übersetzt: Mit den Oberfranken müsse man in der zwischenmenschlichen Kommunikation etwas sachter umgehen, bei den Unterfranken darf man direkter sein und der Mittelfranke sei eigentlich entspannt, wenn er nicht gerade im Club-Trikot zum Derby nach Fürth unterwegs sei.

