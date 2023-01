Frühbucher oder Last-Minute? Tipps vom Reiseexperten für den Sommer 2023

Von: Nikolas Pelke

Yigit Yilmaz hat in seinem Reisebüro am Airport Nürnberg derzeit alle Hände voll zu tun. © Nikolas Pelke

In der Reisewelt am Nürnberger Flughafen herrscht bereits Vorfreude auf Meer, Strand, Sonne & Co. Der Run auf die Ferienflieger läuft auf Hochtouren.

Nürnberg – Schon wieder Post: Bei Yigit Yilmaz trudelt die nächste Mail ein. „Das geht schon den ganzen Tag so. Seit heute früh habe ich schon über 20 Anfragen per Mail reinbekommen“, sagt Yilmaz und fährt mit der Maus kurz vor der Mittagspause über den Posteingang. „Die Deutschen sind nicht umsonst Reiseweltmeister“, sagt der Leiter des Reisebüros „5 vor Urlaub“ in der Reisewelt im Nürnberger Albrecht-Dürer-Flughafen und lacht.

Per Telefon, per Mail oder vor Ort am Airport direkt: Seit dem Jahreswechsel werde Yilmaz mit Reiseanfragen regelrecht bombardiert. „Vier von zehn Kunden buchen tatsächlich.“ Der Rest müsse sich wohl noch an die gestiegenen Preise gewöhnen. Rund 30 Prozent mehr müssten Urlauber für Pauschalreisen in diesem Sommer auf den Tisch blättern, schätzt Yilmaz und kann das Dilemma der sonnenhungrigen Kundschaft verstehen.

Weiter warten oder jetzt schon buchen – lohnt sich das Reservieren im Januar?

Die Kernfrage lautet: Auf sinkende Preise hoffen oder gleich in den sauren Apfel beißen? „Wer zu lange wartet, kann auch Pech haben“, warnt Yilmaz. „Die Veranstalter hätten derzeit einfach zu wenige Flugzeuge, um den großen Ferienhunger bedienen zu können.“ Nach den Corona-Jahren auf Balkonien, Campingplätzen oder Wanderhütte seien im letzten Jahr viele doppelt und dreifach in die Sonne geflogen.

Mitten im Winter ist der Andrang in der „Reisewelt“ am Airport Nürnberg besonders groß. © Nikolas Pelke

Der Nürnberger Flughafen selbst scheint derweil bereits seine Hausaufgaben für den neuerlichen Ansturm auf die fränkischen Ferienflieger gemacht zu haben. „Das Flugangebot erreicht im nächsten Sommer wieder den Umfang von vor der Pandemie“, versuchte der Chef des Nürnberger Flughafens, Michael Hupe, kürzlich bereits die vielen Fernwehhungrigen zu beruhigen. Schon jetzt stünden über 60 Nonstop-Ziele für Sonnenhungrige im Sommerflugplan. Punktuell seien Angebot und Auswahl sogar schon wieder größer geworden als vor Corona.

Der Länder-Fokus liege in diesem Jahr auf Spanien. Mit Mallorca sei die beliebteste Ferieninsel der Franken täglich ab Nürnberg mit mehreren Flügen erreichbar. Mit Ryanair und Corendon, Eurowings und Condor seien allein vier Airlines auf der Palma-Route unterwegs. Das spanische Festland, mit Alicante, Barcelona, Girona, Malaga, Sevilla und Valencia, sei heuer auch so stark wie nie im Flugplan vertreten.

Frühbuchen angeblich günstiger als Last-Minute

Branchenexperten gehen derzeit davon aus, dass das Preisniveau für Urlaubsflugreisen aufgrund der andauernden Inflation im Verlauf des Sommers nicht sinken wird. Für Urlauber mit konkreten Vorstellungen vom Reiseziel, Reisezeitrum und der Hotelkategorie dürften mit Frühbucherrabatt daher günstiger als mit Last-Minute-Angeboten in die schönste Zeit des Jahres davonfliegen, glaubt beispielsweise TUI-Sprecher Aage Dünhaupt.

„Traditionell ist der Januar ein sehr beliebter Monat, um den Urlaub für das Frühjahr und den Sommer zu buchen. Wir erwarten, dass wir im Januar erstmals seit Beginn der Pandemie wieder die höchsten Buchungseingänge des Jahres haben werden“, sagt Dünhaupt und erklärt, dass TUI in diesem Jahr ab Nürnberg besonders auf Griechenland setzt. Insbesondere seien zahlreiche Ferienflieger auf griechische Inseln wie Kreta und Rhodos eingeplant, teilt TUI-Sprecher Dünhaupt weiter mit.

Inflation und Energie machen Urlaube teurer

Das Problem mit den wachsenden Preisen kennt auch Angela Winter vom Reiseveranstalter FTI. „In diesem Jahr gibt es wie schon 2022 die Herausforderung, dass durch Inflation und steigende Energiekosten in vielen Destinationen auch mit einem Anziehen der Hotelpreise zu rechnen ist.“ Sie empfiehlt, möglichst frühzeitig zu buchen, um die „derzeitig noch guten Preise“ mitzunehmen. „Je weniger Kapazitäten verfügbar sind, desto teurer wird es“, warnt Winter.

Hat alle Hände voll zu tun in seinem Reisebüro am Airport Nürnberg: „Die Leute wollen einfach weg“, sagt Yigit Yilmaz. © Nikolas Pelke

Derweil hängt Yigit Yilmaz schon wieder vor dem Bildschirm. In der einen Hand hält er die Maus, in der anderen das Telefon. Ob die Preise wieder fallen oder noch weiter in den Himmel klettern, kann auch der erfahrene Reiseberater nicht sagen.

Immer mehr träumen vom Super-Luxus im Urlaub

Die große Zeit der Schnäppchen über den Wolken sei seiner Meinung nach ohnehin wahrscheinlich erst einmal vorbei. „Viele Kunden wollen auf den gewohnten Luxus im Urlaub trotz gestiegener Preise nicht verzichten, und machen lieber bei der Reisedauer ein paar Abstriche.“ Überhaupt hätten Instagram & Co. dazu geführt, dass besonders immer mehr junge Leute mit exotischen Traumressorts liebäugeln würden.

Mit dem Nötigsten würden sich dagegen Familien mit Kindern im Hinblick auf die Kassenlage mehr oder wenig freiwillig zufriedengeben. Egal ob Luxushotel oder Bettenburg – die Kunden von Yigit Yilmaz scheinen eine große Gemeinsamkeit zu haben. „Die Leute wollen einfach weg“, sagt Yilmaz während das Telefon schon wieder klingelt.

