Rentner rast beim Ausparken in Ladenfront: Zwei Schwerverletzte – eine Frau stirbt

Von: Thomas Eldersch

Auf einem Supermarktparkplatz in Dinkelsbühl kam es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall. © NEWS5 / Schreiber

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts im mittelfränkischen Dinkelsbühl kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Eine Frau wurde angefahren und starb kurze Zeit später.

Dinkelsbühl – Ein tragischer Unfall ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen, 2. November, im mittelfränkischen Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach). Beim Ausparken erwischte ein 85-Jähriger zwei Menschen und überfuhr sie. Beide wurden dabei schwer verletzt. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Tödlicher Unfall auf Supermarktparkplatz: Rentner erwischt beim Ausparken zwei Menschen

Laut Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken hat sich der Unfall gegen 9 Uhr in Dinkelsbühl zugetragen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten wollte ein 85-jähriger Mann mit seinem Auto nach einem Einkauf ausparken. Er setzte mit seinem Auto auf dem Supermarktparkplatz an der Luitpoldstraße zurück, gab dabei aber zu viel Gas und krachte in die Eingangstür des Geschäfts.

Bei der Aktion erfasste er eine 73-jährige Frau und einen 68-jährigen Mann. Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 68-Jährige wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Die Verletzungen der Frau waren jedoch so schwer, dass sie trotz Reanimationsversuchen auf dem Parkplatz nicht mehr wiederbelebt werden konnte, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 85-jährige Fahrer und seine 81-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, erlitten allerdings einen Schock.

Nach tödlichem Unfall auf Supermarktparkplatz: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

Umgehend rückten Rettungskräfte und Polizisten zum Unfallort aus. Auch die Feuerwehren aus Dinkelsbühl und Mönchsroth unterstützten die Helfer. Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl hat mittlerweile die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (tel)