Rettungswagen gerät auf der A73 in Unfall – Straße nach drei Stunden frei

Von: Christian Einfeldt

Ein Rettungswagen geriet am Dienstag (13. Juni 2023) auf der A73 in einen Unfall. © Feuerwehr Erlangen

Am Dienstag ereignete sich auf der A73 ein Unfall mit Beteiligung eines Rettungswagens. Es dauerte drei Stunden, bis die Straße frei war.

Erlangen – Gegen 9.30 Uhr ging bei der Feuerwehr Erlangen ein Notruf ein. Die Mitarbeiter wurden über einen Unfall informiert, der sich kurz zuvor, am Dienstag (13. Juni 2023), auf der A73 (Anschlussstelle Erlangen-Nord) ereignet hatte. Was die Einsatzkräfte erst während der Fahrt zur Unfallstelle erfuhren: Ein Rettungswagen war in den Vorfall verwickelt. Glück im Unglück: Im Rettungswagen befand sich zum Unfallzeitpunkt kein Patient zum Transport.

Rettungswagen in Unfall auf der A73 verwickelt – verletzt wurde niemand

Nach Ankunft der Feuerwehr vergingen rund drei Stunden, in denen die Einsatzstelle abgesichert und ausgelaufenes Öl und Betriebsstoffe abgestreut werden musste. Außerdem musste der mit einem Motorschaden versehene Rettungswagen abgeschleppt werden, schreibt die Feuerwehr Erlangen in einer Mitteilung auf Facebook. Laut den Einsatzkräften war dieses Unterfangen „schwieriger, als anfangs gedacht“. Ein Tieflader musste sich um den Unfallwagen kümmern, ehe der A73-Verkehrsbetrieb wieder wie gewohnt aufgenommen werden konnte.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Erlangen unserer Redaktion bestätigt, hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalls drei Menschen in dem Rettungswagen befunden. Verletzt wurde niemand. Weitere Details nannte die Feuerwehr nicht. Sie sind Bestandteil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen.

