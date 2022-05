Beim Klauen erwischt: Junge (13) beißt und tritt Rewe-Mitarbeiter - Polizei muss ihn fesseln

Von: Katarina Amtmann

Ein Junge wurde in einem Rewe beim Klauen erwischt (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa/dpa-Bildfunk

Ein 13-Jährige wurde in einem Fürther Rewe-Supermarkt beim Klauen erwischt. Der Jugendliche reagierte aggressiv, die Polizei musste ihn fesseln.

Fürth - Am Donnerstag (5. Mai) versuchte ein 13-Jähriger offenbar Getränkedosen aus einem Supermarkt in Fürth zu stehlen. Das berichtet die Polizei. Als ein Mitarbeiter den Jungen ansprach, wehrte sich dieser heftig gegen die Anhaltung.

Rewe: Junge klaut in Supermarkt - 13-Jähriger tritt und beißt Mitarbeiter

Der Pressemitteilung zufolge bemerkte ein Mitarbeiter des Supermarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße gegen 14.30 Uhr den Jugendlichen, welcher offenbar mehrere Getränkedosen nahm und das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen verließ. Eine kurze Suche auf Google zeigt: Bei dem Supermarkt handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Rewe.

Der Mitarbeiter sprach den Jungen an. Dieser rannte zunächst davon, konnte von dem Mitarbeiter aber kurze Zeit später angehalten werden. Der 13-Jährige versuchte sich loszureißen, „wobei er auf den Mitarbeiter einschlug und diesen mit den Füßen trat. Zudem biss er einem weiteren Mitarbeiter, welcher zu Hilfe kam in den Unterarm“, so die Polizei.

Rewe in Fürth: Junge beim Klauen erwischt - Polizei muss ihn fesseln

Die Mitarbeiter hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten mussten den Jungen aufgrund des aggressiven Verhaltens fesseln.

„Das strafunmündige Kind wurde in die Dienststelle verbracht und dort nach der polizeilichen Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten übergeben“, so die Beamten in der Pressemitteilung weiter. (kam)

