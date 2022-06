Ärger bei Rock im Park: Lärmbelastung für Anwohner – so lange dürfen die Bands spielen

Von: Felix Herz

Wie es sich für ein Rock-Festival gehört, kann es da auch mal ordentlich laut werden. Genau das sorgt nun aber für Probleme (Symbolbild). © Thomas Frey/dpa

Green Day, Marteria, Muse – bei Rock im Park 2022 wird es erwartbar laut. Darauf will Nürnberg vorbereitet sein – die Stadt rechnet aber auch mit Beschwerden.

Nürnberg – Das Festival-Comeback in Deutschland startet am Freitag, 3. Juni, unter anderem mit Rock im Park. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie darf endlich wieder gerockt werden. Die Vorbereitungen laufen und die Vorfreude ist riesig, das zeigen allein die Bilder vom Anreisetag und der euphorische Aufbau der Zelte. Hoffentlich spielt auch das Wetter mit.

Kein Wunder: Rock im Park lockt bei seinem Comeback mit einem beeindruckenden Line-up, das mit Headlinern wie Green Day, Billy Talent, Muse, Volbeat und Casper begeistert. Dabei dürfte es auch ordentlich laut werden, wie es sich für ein Rock-Festival nun mal gehört – was aber für viele Anwohner jedoch eine gehörige Belastungsprobe darstellt. Darauf reagiert die Stadt Nürnberg jetzt präventiv.

Rock im Park 2022: Ärger vorprogrammiert? Ordnungsamt mit Spielbeschränkungen

In einer Pressemitteilung der Stadt Nürnberg erklärt die Administration die verschiedenen Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Lärmbelastung für Anwohner möglichst gering zu halten. So gelten für die drei Bühnen unterschiedliche Obergrenzen für die Spielzeiten der Bands, erklärte das Ordnungsamt.

Utopia Sage (Große Bühne auf dem Zeppelinfeld): In den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und am Sonntag darf bis jeweils 23 Uhr gespielt werden.

Madora Stage (Kleinere Bühne auf dem Sportplatz): In den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag darf bis jeweils 1 Uhr gespielt werden.

Orbit Stage (Arena): In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag darf bis 2 Uhr gespielt werden, in der Nacht von Sonntag auf Montag bis 1 Uhr.

Mit diesen Beschränkungen der Spielzeiten der Bands versucht die Stadt, die Lärmbelastung über Nacht möglichst gering zu halten. Denn trotz festgesetzter Emissionswerte (Messwerte für die Lautstärke) sei das Open-Air-Festival „bei ungünstigen Wind- und Wolkenlagen“ weit über das Gelände hinaus zu hören.

Rock im Park 2022: Weitere Maßnahmen Nürnbergs

Laut Pressemitteilung der Stadt werden vor allem die starken Bässe „als besonders störend und laut empfunden“. Daher trifft Nürnberg weitere präventive Maßnahmen, um Ärger vonseiten der Anwohner vorzubeugen:

„Private Musikboxen, Autoradios und ähnliche Schallgeräte der Besucherinnen und Besucher dürfen außerhalb des Veranstaltungsgeländes nicht hörbar sein.“

Ein Disco-Zelt auf der großen Straße gebe es bei Rock im Park 2022 nicht, teilt die Stadt mit.

Ein externer Sachverständiger werde über die komplette Veranstaltungsdauer hinweg vor Ort sein und die Lautstärke des Open-Air-Festivals messen. Überschreitet diese die zuvor festgelegten Richtwerte, müssen die Veranstalter die Lautstärke reduzieren.

Um ein offenes Ohr für die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger Nürnbergs, die sich vom Lärm des Festivals belästigt oder gestört fühlen, richtete das Ordnungsamt ein Beschwerdetelefon ein. Über das komplette Wochenende hinweg ist es jeweils von 16 Uhr bis 1 Uhr erreichbar. Die Telefonnummer lautet: (09 11) 8 18 61 74.

Das Beschwerdetelefon nehme Klagen über den Lärm und andere Beschwerden rund um das Festival an, heißt es in der Pressemitteilung. Sogar zeitige Reaktionen auf die Beschwerden kündigt das Ordnungsamt an:

Bei Lärmbeschwerden in einem bestimmten Gebiet wird dort eine Messung vorgenommen. Auf Wunsch wird auch eine Messung in der Wohnung der Anrufenden durch Mitarbeiter des Sachverständigen durchgeführt, soweit dies zeitlich möglich ist.“

Bleibt nur zu hoffen, dass die präventiven Maßnahmen des Ordnungsamtes für beide Seiten zufriedenstellende Ergebnisse liefern wird – ein tolles Festivalerlebnis auf der Besucherseite, keine allzu hohe (Lärm-)Belästigung auf der Anwohnerseite. (fhz)

