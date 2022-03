Rock im Park 2022: 3G, 2G oder Testpflicht? Diese Corona-Regeln sind denkbar

Von: Tanja Kipke

Teilen

Das Rock im Park soll 2022 wieder stattfinden können. 2019 besuchten über 70.000 Menschen das Nürnberger Festival. © Daniel Karmann/dpa

Endlich wieder Festivals. Das Rock im Park in Nürnberg darf nach zweijähriger Pause trotz Corona wieder stattfinden. Diese Zugangsbeschränkungen sind möglich.

Nürnberg - Konzerte, Camping und ganz viel Party: Im Sommer 2022 sollen Festivals wieder stattfinden können. Für die meisten ein Comeback nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. Auch das Rock im Park in Nürnberg bereitet sich auf ein unvergessliches Wochenende vor. Das Line-up steht zum Großteil schon, zahlreiche Tickets sind bereits verkauft und auch die Stadt Nürnberg informiert bereits über mögliche Straßensperrungen. Alles zum diesjährigen Festival erfahren Sie hier.

Was allerdings noch nicht gänzlich geklärt ist, welche Corona-Beschränkungen beim Festival gelten werden. Verschiedene Optionen sind denkbar. „Wir sind in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und werden euch auf all unseren Kanälen regelmäßig über die geltenden Bedingungen und die damit verbundenen Maßnahmen informieren, um den Besuch von Rock im Park so sicher und reibungslos wie möglich gestalten zu können,“ teilen die Veranstalter mit.

Rock im Park 2022: Diese Corona-Regeln sind möglich - Herrmann äußerte sich bereits zu Volksfesten

Staatskanzleichef Florian Herrmann gab am Dienstag (15. März) in einer Pressemitteilung bekannt, dass dieses Jahr Volksfeste in Bayern wieder erlaubt seien. Das Verbot auf öffentlichen Plätzen zu feiern entfällt ebenfalls. Für Volksfeste sollen bis zum 2. April noch analoge Regeln wie in der Gastronomie gelten, bedeutet also die 3G-Regel, dann fallen auch hier sämtliche Auflagen weg. Die Entscheidung, welche Volksfeste stattfinden, trifft dann allerdings nicht mehr die Staatsregierung. Das gilt auch für die Wiesn in München. „Die Entscheidung, ob das Oktoberfest in München stattfindet, ist natürlich eine Entscheidung der Landeshauptstadt“, sagte Herrmann.

Die Regeln könnten auch auf Festivals übertragen werden. Nach dem 2. April könnte das Rock im Park also ohne jegliche Beschränkungen stattfinden. Herrmann hat jedoch angedeutet, dass nach Wegfallen der Regeln am 2. April, eine Hotspot-Regel geplant sei. Daher entscheiden dann offenbar die Städte selbst, ob eine Veranstaltung möglich ist oder nicht. Wenn Nürnberg also Anfang Juni ein sehr hohen Infektionsgeschehen aufweist, könnten für das Rock im Park Festival verschiedene Zugangsbeschränkungen greifen. Eine komplette Absage ist ebenfalls noch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Video: Nach Corona-Pause: Festival Rock im Park findet statt

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Rock im Park 2022: 2G, 3G oder gar keine Corona-Beschränkungen?

Damit die Länder von der Hotspot-Regelung Gebrauch machen dürfen, muss laut dem geplanten Gesetz des Bundes eine von zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Entweder muss in einer Region die Ausbreitung einer gefährlicheren Virusvariante festgestellt werden oder es muss dort „aufgrund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen oder einem besonders starken Anstieg an Neuinfektionen eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten“ festgestellt werden. Genaue Grenzwerte sieht das Gesetz nicht vor. Folgende Regeln könnten für das Rock im Park dann beschlossen werden:

Lesen Sie auch Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen Die Corona-Lage ist angespannt, das Söder-Kabinett hat deshalb entschieden: Kein „Freedom Day“, die Maskenpflicht bleibt! Der News-Ticker für Bayern. Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen

2G-Plus-Regelung (Geimpft oder Genesen, sowie ein negativer Test oder Geboostert)

2G-Regelung (Geimpft oder Genesen)

3G-Regelung (Geimpft oder Genesene, sowie negativ Geteste)

Auch ein besonderes Hygienekonzept wäre möglich. Abstandsregelungen sowie eine Maskenpflicht bei einem Festival durchzusetzen ist eher unwahrscheinlich. Holetschek würde sich auch bei Veranstaltungen weiter eine Maskenpflicht wünschen. Wie genau die Corona-Regeln bei Festivals im Sommer 2022 aussehen werden, bleibt abzuwarten. (tkip)

Das Klassik Open Air 2022 in Nürnberg darf ebenfalls nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfinden. Alle Infos zu Terminen und Konzerten finden Sie hier.