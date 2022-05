Rock im Park 2022: Erstmals bargeldloses Bezahlen durch Chip-Armbänder – so geht‘s

Von: Tanja Kipke

Bei Rock im Park 2022 wird es Armbänder für ein Bargeldloses Bezahlen geben. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Erstmal in diesem Jahr: Auf dem Rock im Park Festival 2022 kann bargeldlos bezahlt werden. Armbänder mit Cashless-Chips machen es möglich. Alles Infos zu den „Wristbands“.

Nürnberg – Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause darf das Rock im Park Festival in Nürnberg in diesem Jahr wieder stattfinden. Das Line-Up steht, die Tickets sind beinahe ausverkauft. Sogar der „Timetable“ (Zeitplan) der Konzerte für das Wochenende Anfang Juni ist bereits bekannt. Eine Neuerung wird es 2022 ebenfalls geben. Wie die Veranstalter bekannt geben, soll es in diesem Jahr Armbänder geben, mit denen man überall bargeldlos bezahlen kann.

Festival: Rock im Park Veranstaltungsort: Volkspark Dutzendteich in Nürnberg Datum: 3. bis 5. Juni 2022 Besucheranzahl: Über 70.000

Die neuen Armbänder, auch „Wristbands“ genannt, beinhalten „Cashless-Chips“, mit denen auf dem gesamten Gelände bezahlt werden kann. Bei Essens- und Getränkeständen, sowie bei Sanitäranlagen. Die Armbänder kann man entweder bereits im Vorfeld mit Geld aufladen oder vor Ort. Dann muss man jedoch mit einer „ Local Top-Up Fee“ in Höhe von 2 Euro rechnen. Der Grund für die neue Bezahlmöglichkeit: „Faster, safer, better.“ Das Bezahlen gehe schneller und funktioniert damit kontaktlos. Die neue Option verringert den Verlust und Diebstahl von Bargeld.

Und so funktioniert’s:

1. Register & Top-Up: Vor dem Festival muss man sein Festival Ticket registrieren und kann direkt Guthaben aufladen.



2. Wristband: Am Festival CHECK-IN tauschen wird dein Ticket gegen ein Wristband inkl. Cashless-Chip getauscht. 3. Pay: Bezahle sofort und überall bargeldlos auf dem Festival. Über die App und Top-Up Stationen auf dem Festivalgelände kann man jederzeit weiteres Guthaben aufladen.

4. Pay-Out: Ab dem 6. Juni, 18 Uhr, kann man das Restguthaben nach dem Festival einfach zurückfordern.

Rock im Park 2022: Neue Armbänder zum Bezahlen – wichtige Info bei Verlust

Die Veranstalter raten, sich bereits im Vorfeld zu registrieren. Man spare sich dabei nicht nur – wie bereits erwähnt – die zwei Euro, bei Verlust oder Problemen mit dem Armband, können die Veranstalter nur bei vorheriger Registrierung helfen. Ein weiterer Vorteil: „Mit unseren Pre-Orders kannst du dir im Vorhinein auch gleich dein gekühltes Warsteiner Bier und deine Shower & Toilet Flatrate vorbestellen“, heißt es auf der Website von Rock im Park. Auf der Homepage kann das Guthaben ganz einfach aufgeladen werden: www.rock-im-park.com/cashless.

