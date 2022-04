Rock im Park 2022: Alle Infos zu Location und Anfahrt

Von: Felix Herz

Wegen Corona fiel Rock im Park zwei lange Jahre aus. 2022 ist es endlich wieder so weit: Das Festival findet statt. Infos zu Location und Anfahrt gibt es hier.

Nürnberg – Es waren zwei lange Jahre für Festival-Fans: 2020 und 2021 musste Rock im Park aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. 2022 soll es nun endlich wieder stattfinden, tausende Fans werden erwartet. Vom 3. bis zum 5. Juni wird Nürnberg wieder zu einer Hochburg der Rockmusik und darf sich auf ein tolles Line-up freuen, das größtenteils schon feststeht: Unter anderem Green Day, Muse, Volbeat und Aligatoa werden die Bühnen des Festivals rocken. Wo genau Rock im Park dieses Jahr stattfindet und welche Anreisemöglichkeiten es gibt, erfahren Sie hier.

Festival: Rock im Park Adresse: Zeppelinfeld, 90402 Nürnberg Anfahrt: Auto, Camper, Bus, Zug

Rock im Park 2022 in Nürnberg: Wo genau findet das Festival statt?

Rock im Park erlebte als Parallelveranstaltung zu Rock am Ring schon viele Veranstaltungsorte. 1993, als das Festival zum ersten Mal stattfand, war es die österreichische Hauptstadt Wien. Von 1994 bis 1996 war München der Veranstaltungsort, zunächst am alten Flughafen in Riem, dann im Olympiapark. 1997 zog das Festival schließlich nach Nürnberg, wo es bis heute stattfindet. Innerhalb der zweitgrößten Stadt Bayerns musste das Festival jedoch über die Jahre hinweg mehrmals die Örtlichkeit wechseln: War die Hauptbühne anfänglich noch im Frankenstadion, wurde sie 2004 aufs nahe Zeppelinfeld verlegt, musste von dort 2006 aber wegen der anstehenden Fußball-WM auf den Luitpoldhain ausweichen.

Seit 2007 findet Rock im Park samt Hauptbühne wieder auf dem Zeppelinfeld im Volkspark Dutzendteich statt. Die genaue Adresse lautet: Zeppelinfeld, 90402 Nürnberg, Zeppelinstraße. Der Volkspark Dutzendteich ist der größte Park in Nürnberg. Er ist für seine schönen Seen sowie die malerischen Ufer bekannt.

Der Nürnberger Volkspark Dutzendteich lockt mit einer schönen Seen-Landschaft. © Westend61 / IMAGO

Rock im Park 2022: Anfahrt mit dem Auto, Camper oder Zug

Das Festivalgelände im Süden Nürnbergs lässt sich mit Auto, Camper, Bus und Bahn erreichen. Viele Besucher kommen für gewöhnlich mit dem Auto. Dabei gilt es aber zu bedenken, dass rund um die Festivaltage mit langen Staus und stockendem Verkehr in und um Nürnberg zu rechnen ist. Hier die besten Möglichkeiten, mit dem Auto zum Festivalgelände zu kommen:

Über die A3 von Südosten kommend: Fahren Sie am Kreuz Altdorf von der A3 auf die A6 Richtung Nürnberg. Nehmen Sie die Ausfahrt Nürnberg-Langwasser und folgen Sie der Gleiwitzer-Straße. Nach etwa sechs Kilometern biegen Sie rechts auf die Beuthener Straße ab. Gegen Ende der Straße finden Sie bereits die ersten Parkplatz-Möglichkeiten für das Festival.

Über die A3 aus dem Norden kommend: Vom Kreuz Nürnberg aus fahren Sie auf die A9 auf. Von dieser fahren Sie nach etwa 40 Kilometern auf die Regensburger Straße (B4) ab. Nach 6,6 Kilometern biegen Sie auf die Hans-Kalb-Straße, von der nach schon 270 Metern die Zeppelinstraße abgeht. Dort finden Sie die Festival-Parkplätze.

Über die A9: Fahren Sie bei der Ausfahrt Nürnberg-Fischbach auf die Regensburger Straße, die Sie – wie oben beschrieben – über die Hans-Kalb-Straße zur Zeppelinstraße bringt.

Über die A6: Bei Nürnberg-Langwasser verlassen Sie die A6 und fahren über die Gleiwitzer-Straße zur Beuthener Straße.

2022 findet das Musikfestival Rock im Park in Nürnberg wieder am Dutzendteich statt © Bernd Müller / IMAGO

Rock im Park 2022: Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ein effektives Mittel, um Staus zu umgehen, ist natürlich per Bus oder Bahn zum Zeppelinfeld zu fahren. Ziel ist dann der Nürnberger Hauptbahnhof (bzw. ZOB). Von dort sind es nur knapp vier Kilometer zum Festival – ein machbarer Fußweg. Alternativ kann man die Straßenbahn oder den Linienbus nutzen, Haltestelle zum Aussteigen wäre jeweils „Dutzendteich“. Mit der S-Bahn (S2) fährt man bis zur Station Dutzendteich oder Doku-Zentrum – das macht läuferisch keinen Unterschied. (fh)