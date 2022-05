Rock im Park 2022: Festival erntet Kritik im Netz für „Team Awareness“ – „Dachte, das wäre ein Rockfestival“

Das Rock im Park darf 2022 nach zwei Jahren wieder stattfinden. Damit sich alle wohlfühlen, wird es ein „A-Team“ geben. Im Netz sind die Reaktionen dazu gespalten.

Nürnberg – Endlich wieder Rock im Park! Zwei Jahre musste das Festival in Nürnberg wegen Corona ausfallen. Dieses Jahr können sich alle Rock-Fans wieder auf Camping, Konzerte und Party am Dutzendteich freuen. Das Line-Up steht bereits zum Großteil, die Tickets für das Festival sind beinahe ausverkauft. In diesem Jahr wird es sogar „RFID-Armbänder“ zum Bargeldlosen bezahlen geben. Zudem gaben die Veranstalter bekannt, dass es ein „Team Awareness“ vor Ort sein wird, um „Rock im Park zu einem Festival zu machen, auf dem sich alle wohlfühlen können.“

Rock im Park 2022: „Team Awareness“ soll für mehr Schutz sorgen

„Wir sind für einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander und stellen uns gegen jede Form von Gewalt, Grenzüberschreitung und Diskriminierung“, schreiben die Veranstalter in einem Facebook-Post. Auf dem Festival wird es daher ein Awareness Team geben „zur bewussten Auseinandersetzung mit Themen wie Sexismus, Homophobie, Rassismus.“ Mit der Frage „Wo ist Panama“ haben Festival-Besucher die Möglichkeit, ohne Rückfragen Unterstützung zu bekommen. Man solle sich einfach an das Personal mit den weißen Westen oder den weißen Buttons wenden.

Die Veranstalter erhalten auf ihr Engagement für „Awareness“ neben positiven Rückmeldungen („Tolle Aktion“ oder „Richtig gute Idee“ ist unter dem Beitrag zu lesen) auf Facebook auch zahlreiche negative. Einige Facebook-Nutzer sind von der Aktion alles andere als begeistert und beschweren sich. „Ich dachte, das wäre ein Rockfestival und keine politische Informationsveranstaltung über Sexismus, Homophobie, Rassismus“, ärgert sich jemand.

Rock im Park 2022: Leute wegen „Awarenessangebot“ offenbar genervt

„Wir wollen Rock hören, alles andere ist selbstverständlich“, schreibt ein Facebook-Nutzer in die Kommentare. „Lasst bitte Festival Festival sein und kein Erziehungsnotprogramm.“ Ein weiterer macht sich Sorgen, dass man nun bei jedem Witz belehrt wird. Die Leute seien seiner Meinung nach „alt genug“. Es gibt auch Bedenken, dass die Aktion negativ ausgenutzt werden könnte. „Hab auch schon Anschuldigungen bekommen von Menschen, die ich nicht mal kannte“, schreibt ein Mann.

Rock im Park: Veranstalter geben Tipps zum richtigen Verhalten in brenzligen Situationen

Das Festival stellt sich gegen „jede Form von Gewalt, Grenzüberschreitung und Diskriminierung, wie Sexismus, Rassismus oder Homophobie“. Das „Team Awareness“, auch „A-Team“ genannt, soll ein respektvolles Miteinander fördern. Wer eine Situation beobachtet, in der eine Person in irgendeiner Form diskriminiert oder belästigt wird, sollte helfen. Die Veranstalter geben Tipps, wie genau diese Hilfe aussehen kann:

Rock im Park verweist auf die 5 D‘s:

1. DIREKT in die Situation gehen & intervenieren. „Kann ich dich unterstützen?“

2. DELEGIEREN & jemand anderes um Hilfe bitten. „Kannst du das Awarenessteam holen?“

3. DANACH nach der betroffenen Person schauen. „Brauchst du gerade etwas?“



4. DAVON ablenken, um die Situation zu deeskalieren. „Hi, weißt du wann die nächste Band spielt?“

Das „Awareness"-Progamm auf dem diesjährigen Rock im Park wird von den „Guardian Angel" unterstützt. Alle Infos zu Anfahrt und Location finden Sie hier.