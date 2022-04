Rock im Park 2022 Line-Up: Diese Bands treten beim Festival auf

Von: Tanja Kipke

Drei Tage, mehr als 70 Bands, über 70.000 Besucher: Das Rock im Park Festival findet 2022 wieder in Nürnberg statt. Alles zum Line-Up im Überblick.

Nürnberg - Nach zwei Jahren Pause: Das Rock im Park Festival in Nürnberg findet dieses Jahr wieder statt. Ob es Corona-Beschränkungen geben wird, ist noch unklar, verschiedene Möglichkeiten wären denkbar. Was bereits klar ist, sind die Bands, die bei Rock im Park 2022 auftreten werden. Offiziell bestätigt sind bisher über 70 Bands. Am ersten Juniwochenende (3. bis 5.) gibt es drei Tage lang Konzerte für alle Rock-Fans. Wer alles einen Live-Auftritt geben wird, erfahren Sie in unserer Übersicht. Alles, was Sie sonst noch über das Festival wissen müssen, lesen Sie hier.

Festival: Rock im Park Veranstaltungsort: Volkspark Dutzendteich in Nürnberg Datum: 3. bis 5. Juni 2022 Besucheranzahl: Über 70.000

Rock im Park 2022 in Nürnberg: Diese Bands sind im Line-Up offiziell bestätigt

Die Headliner für Rock im Park 2022 standen bereits letzten Sommer fest: Volbeat, Green Day und Muse stehen für dieses Jahr in den Startlöchern. Auch zahlreiche weitere bekannte Bands haben bereits fest zugesagt. Mitte April kam überraschend noch die Zusage von Placebo dazu. An welchem Tag welche Band auftreten wird, ist auch schon bekannt. Diese Bands werden am ersten Festivaltag (Freitag, 3. Juni) für gute Stimmung unter den Rock-Fans sorgen:

VOLBEAT als Headliner

100 GECS • A DAY TO REMEMBER • AIRBOURNE • BEATSTEAKS • BILLY TALENT • BLACK VEIL BRIDES • BOYS NOIZE • BULLET FOR MY VALENTINE • BUSH • DAUGHTRY • DIGITALISM • DONNA MISSAL • DRANGSAL • GRANDSON • IMPVLSE* • KORN • MYLES KENNEDY • ROYAL REPUBLIC • SHINEDOWN • SKYND • TEMPT • THE FAIM • THE PRETTY RECKLESS • TREMONTI

Konzerte am zweiten Festivaltag (Samstag, 4. Juni):

GREEN DAY als Headliner

102 BOYZ • AUGUST BURNS RED • BROILERS • DANKO JONES • DONOTS • FIRE FROM THE GODS • JAN DELAY & DISKO NO. 1 • MÅNESKIN • MARTERIA • MASKED WOLF • Late Night Special: SCOOTER • SERIOUS KLEIN • SPIRITBOX • SSIO • STICK TO YOUR GUNS • THE DISTILLERS • THE MURDER CAPITAL • THE OFFSPRING • TRETTMANN • UNPROCESSED • WEEZER • YOU ME AT SIX

Die Band Green Day ist Headliner beim Rock im Park 2022, wie auch bereits 2013. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Am letzten Festivaltag (Sonntag, 5. Juni) treten folgende Bands auf:

MUSE als Headliner

ALLIGATOAH • BARONESS • BOSTON MANOR • CASPER • CODE ORANGE • DEFTONES • DEVIN TOWNSEND • DIE KASSIERER • DON BROCO • EGO KILL TALENT • FEVER 333 • GANG OF YOUTHS • ICE NINE KILLS • KAFVKA • KODALINE • LEWIS CAPALDI • MASTODON • RIN • SCHIMMERLING • SCHMUTZKI • SPORTFREUNDE STILLER • TOXPACK • TURNSTILE

Rock im Park 2022: Ticketverkauf läuft auf Hochtouren

Wie jedes Jahr stehen den Festival-Interessierten unterschiedliche Ticketoptionen zur Auswahl. Neben dem normalen „General Camping“ gibt es auch die Möglichkeit ein „Green Camping“ Ticket zu erwerben. Beim „Green Camping“ wird besonders Wert auf Sauberkeit gelegt, außerdem herrscht dort eine Nachtruhe von 1 bis 7 Uhr. Die „Green Camping“-Zeltplätze befinden sich hinter der Kongresshalle und auf dem Volksfestplatz in Nürnberg. Beide Tickets kosten momentan 259 Euro. Ab 9. Mai greift dann die nächste und letzte Preisstufe. Die Weekend Festival Tickets sind dann für 279 Euro erhältlich. Tagestickets gibt es ab 110 Euro. Welche weiteren Tickets noch dazugebucht werden können, lesen Sie hier.

