Rock im Park 2022: Line-Up, Corona-Regeln, Straßensperrungen - alle Infos zum Event

Von: Tanja Kipke

Das Nürnberger Festivals „Rock im Park“ soll 2022 wieder stattfinden. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nach zwei Jahren Zwangspause soll Rock im Park 2022 wieder stattfinden. Corona-Regeln, Line-Up und Ticketumtausch: Alle Infos rund um das Festival in Nürnberg.

Rock im Park 2022 in Nürnberg: Festival soll trotz Corona stattfinden können.

in Nürnberg: Festival soll trotz Corona stattfinden können. Das Line-Up ist zum Großteil schon bekannt.

ist zum Großteil schon bekannt. Die Stadt informiert über Sperrungen, Verkehr und ein Bürgertelefon.

Nürnberg - Seit 1997 ist das Festival Rock im Park in Nürnberg zu Hause. Jeden Sommer lockt es tausende von Rock-Fans in die Frankenmetropole. 2020 und 2021 mussten die Veranstalter das Großevent wegen der Corona-Pandemie absagen. In diesem Jahr soll es das Comeback geben: Für den 3. bis 5. Juni 2022 ist das Festival terminiert. Das Line-Up steht zum Großteil, der Ticketverkauf läuft. Alles Wissenswertes rund um das diesjährige Festival in Nürnberg finden Sie hier im Überblick.

Rock im Park 2022 in Nürnberg: Festival trotz Corona? Diese Regeln wären möglich

Ob das Festival dieses Jahr trotz Corona wirklich stattfinden kann, ist noch nicht ganz entschieden. Vieles spricht jedoch aktuell dafür. Ministerpräsident Markus Söder hatte sich Mitte Februar zuversichtlich gezeigt, dass Volksfeste und Großveranstaltungen im Sommer stattfinden können. Zugangsbeschränkungen sind bisher noch nicht bekannt, auf der Rock im Park-Website heißt es: „Rock im Park findet unter den zum Zeitpunkt des Festivals bestehenden Abstands-, Sicherheits- und Hygieneregeln statt.“ Man sei im engen Austausch mit den Behörden und werde über alle Regeln baldestmöglich informieren.

Vorstellbar wären eine 2G-plus-Regelung (Geimpft oder Genesen, sowie ein negativer Test) als Zutrittsvoraussetzung oder auch nur eine 3G-Regelung (Geimpft, Genesen oder Getestet). Da zum 20. März der Großteil aller Maßnahmen fallen soll, kann es auch gut möglich sein, dass das Festival ohne jegliche Beschränkungen stattfindet.

Über 72.000 Menschen besuchen jährlich das „Rock im Park“ Festival in Nürnberg. (Bild von 2005) © Daniel Karmann/dpa

Die Tickets vom letzten Jahr konnten bis zum 30. Juni 2021 in eines für 2022 eingetauscht werden. Wer die Umtauschphase verpasst hat, kann sich den Ticketpreis rückerstatten lassen und im Vorverkauf ein neues Ticket kaufen.

Das Line-Up von Rock im Park 2022: Volbeat, Green Day und Muse

Die Headliner für „Rock im Park 2022“ standen bereits letzten Sommer fest: Volbeat, Green Day und Muse stehen für dieses Jahr in den Startlöchern. Auch zahlreiche weitere bekannte Bands haben bereits fest zugesagt. Das Line-Up im Überblick (nach Alphabet geordnet):

100 GECS / 102 BOYZ / A DAY TO REMEMBER / AIRBOURNE / ALLIGATOA / HAUGUST BURNS RED / BARONESS / BEATSTEAKS / BILLY TALENT / BLACK VEIL BRIDES / BOSTON MANOR / BOYS NOIZE / BROILERS / BULLET FOR MY VALENTINE / BUSH / CASPER / CODE ORANGE / DANKO JONES / DAUGHTRY / DEFTONES / DEVIN TOWNSEND / DIE KASSIERER / DIGITALISM / DON BROCO / DONNA MISSAL / DONOTS / DRANGSAL / EGO KILL TALENT / FEVER 333 / FIRE FROM THE GODS / GANG OF YOUTHS / GRANDSON / GREEN DAY / ICE NINE KILLS / IMPVLSEJAN DELAY & DISKO NO. 1 / KAFVKA / KODALINE / KORN / LEWIS CAPALDI / MÅNESKIN / MARTERIA / MASKED WOLF / MASTODON / MUSE / MYLES KENNEDY / RIN / ROYAL REPUBLIC / SCHIMMERLING / SCHMUTZKI / SCOOTER / SERIOUS KLEIN / SHINEDOWN / SKYND / SPIRITBOX / SPORTFREUNDE STILLER / SSIO / STICK TO YOUR GUN / STEMPT / THE DISTILLERS / THE FAIM / THE MURDER CAPITAL / THE OFFSPRING / THE PRETTY RECKLESS / TOXPACK / TREMONTI / TRETTMANN / TURNSTILE / UNPROCESSED / VOLBEAT / WEEZER / YOU ME AT SIX

Rock im Park 2022: Sperrungen, Verkehr und Bürgertelefon

2019 hielten sich laut Veranstalter täglich rund 72.500 Menschen auf dem Festivalgelände auf. Daher kommt es an dem Wochenende auch immer zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Vor allem der Hauptanreisetag, Donnerstag, hat es in sich. Bereits ab dem Vormittag rechnet die Stadt mit hohem Verkehrsaufkommen. Folgende Straßen sind besonders betroffen:

Münchener Straße

Bayernstraße

Regensburger Straße

Beuthener Straße

Gleiwitzer Straße

Karl-Schönleben-Straße

Autofahrer die am 3. Juni nicht zum Rock im Park Festival wollen, sollten das Gebiet am Dutzendteich „unbedingt meiden“. Wie jedes Jahr wird es wieder ein Beschwerdetelefon des Ordnungsamtes vor Ort geben. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass der Lärmpegel durchgehend dokumentiert werde. Bei einer Überschreitung des Schallpegels muss der Veranstalter die Lautstärke reduzieren. Über mögliche Sperrungen werde die Stadt rechtzeitig informieren.

Was ist der Unterschied zwischen Rock im Park und Rock am Ring?

Rock im Park findet in Nürnberg in Bayern statt. Rock am Ring hingegen wird gleichzeitig auf dem Nürburgring in der Eifel veranstaltet. Bei beiden Festivals treten die gleichen Künstler auf, jedoch an unterschiedlichen Tagen. (tkip)