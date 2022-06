Rock im Park 2022: Veranstalter verbannen Chemie-Toiletten – Öko-Alternative kommt

Von: Nikolas Pelke

Rock im Park verbannt die klassischen Festival-Dixi-Klos und will damit 115.000 Liter Chemielösung einsparen. © Nikolas Pelke

Die alten Chemie-Klos werden auf dem Nürnberger Musikfestival durch ökologischere Alternativ-Häuschen ersetzt. Dadurch sollen über 115.000 Liter der blauen Chemielösung eingespart werden.

Nürnberg – Still ist es auf den Festival-Toiletten bei Rock im Park nie richtig gewesen. Jetzt sollen die mobilen Örtchen auf dem Rock-Areal rund um den Nürnberger Dutzendteich zumindest ökologischer werden. „Wir werden auf die bekannten Chemie-Toiletten bei Rock im Park in diesem Jahr komplett verzichten“, hat Carolin Hilzinger vom Veranstalter „Argo Konzerte“ kürzlich in Nürnberg angekündigt.

Rock im Park 2022: Das Festival soll grüner werden – auch durch neue Dixi-Klos

Um das Festival insgesamt „grüner“ zu machen, hätten sich die Macher von Rock im Park auf dem WC-Markt ausführlich umgesehen. Auf der Suche nach einer „Chemie-Alternative“ sei man bei der Firma „HP Enders“ fündig geworden. „Die neuen Toiletten funktionieren ohne Chemie.“ Olfaktorisch würden die neuen mobilen Häuschen in der gleichen Liga wie die klassischen Festival-Klos spielen. Die Geruchsbelastung sei dank einer höheren Frequenz an Leerungs- und Reinigungsintervallen ungefähr genauso gering.

Blaues Häuschen, weißes Dach und grünes Firmenlogo: Rein äußerlich unterscheiden sich die neuen Öko-Klos übrigens kaum von den klassischen Festival-WC`s. © Nikolas Pelke

Statt mit Chemie würden die neuen Festival-Toiletten mit wassersparender Hochdruckreinigung arbeiten. „Somit entfällt die umweltschädliche Chemie für über eintausend Chemie-Toiletten auf dem gesamten Gelände“, freut sich Carolin Hilzinger und verweist auf die verbesserte Umweltbilanz. Die alten Festival-Klos hätten zweimal täglich mit jeweils 16 Litern der Chemielösung mit der typisch blauen Farbe gefüllt werden müssen. Insgesamt könnte durch den Einsatz der umweltfreundlichen „stillen“ Örtchen an den drei Festivaltagen nun über 115.000 Liter an der umweltbelastenden Chemiefüllung eingespart werden.

Dieser Anblick ist Geschichte: Rock im Park verbannt die alten Chemie-Toiletten, um die Ökobilanz zu stärken. © Nikolas Pelke

Rock im Park in Nürnberg: Beim letzten Festival gab es noch die alten Dixis

Zuletzt hatte das Nürnberger Festival noch auf die bekannten Dixi-Klos gesetzt. Die mobilen Toilettenkabinen waren in den bayerischen Nationalfarben gehalten. Blaues Häuschen, weißes Dach und grünes Firmenlogo: Rein äußerlich unterscheiden sich die neuen Öko-Klos übrigens kaum von den klassischen Festival-WC`s. Auch im Hinblick auf den Müll will das Festival grüner werden.

Fast nicht zu übersehen: Über eintausend neue „Öko-Häuschen“ sollen auf dem Festival-Gelände aufgebaut werden. © Nikolas Pelke

Das Line-Up des Festival steht fest, den Timetable finden Sie hier.