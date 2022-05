Gewitter und Regen bei Rock im Park 2022? Erste Wetter-Prognose sieht wechselhaft aus

Von: Tanja Kipke

So könnte es in diesem Jahr auf dem Rock im Park Festival auch aussehen. (Archivbild) © Thomas Frey/dpa

Das Rock im Park Festival in Nürnberg darf nach zwei Jahren Pause 2022 wieder stattfinden. Die ersten Wetter-Prognosen sagen Gewitter und Regen voraus.

Nürnberg – Am Wochenende (3. bis 5. Juni) findet nach zweijähriger Corona-Zwangspause das Rock im Park Festival in Nürnberg wieder statt. Das Line-up steht, die Tickets sind fast ausverkauft. Die Rock-Fans können bereits am Donnerstag anreisen und ihre Zelte am Dutzendteich aufschlagen. Aber spielt auch das Wetter am Wochenende mit? Die ersten Prognosen sehen düster aus.

Festival: Rock im Park Veranstaltungsort: Volkspark Dutzendteich in Nürnberg Datum: 3. bis 5. Juni 2022 Besucheranzahl: Über 70.000

Rock im Park 2022: Erste Wetter-Prognosen sagen Sommer voraus – aber auch Gewitter

Am Anreisetag (Donnerstag, 2. Juni) sehen die Prognosen noch freundlich aus. Die Sonne soll scheinen, bei Temperaturen um die 23 Grad. Am Freitag sehen die Werte auch erstmal gut aus. Höchstwerte zwischen 26 und 28 Grad werden laut wetter.net und wetter.com erwartet. Die beiden Wetterportalen prognostiziere allerdings auch Gewitter. Pünktlich zu den Konzerten am Abend soll es nass vom Himmel kommen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt laut wetter.com 90 Prozent.

Wettervorhersage für Nürnberg von wetter.com:

Donnerstag (2. Juni): 23 Grad und Sonnenschein

Freitag (3. Juni): 25 Grad, Schauer und Gewitter am Abend

Samstag (4. Juni): 23 Grad, Regenschauer möglich

Sonntag (5. Juni): 22 Grad und Sonnenschein

Zum Samstag soll es dann wieder freundlicher werden. Regen schließen die Portale aber auch hier nicht aus und geben die Wahrscheinlichkeit mit 40 Prozent an. Der letzte Tag (Sonntag, 5. Juni) bleibt von Schauern scheinbar verschont. Bei 22 Grad können die Rock-Fans die Konzerte in der Sonne genießen. Zumindest nach derzeitigen Wetter-Prognosen.

In diesem Jahr wird es auf dem Festival zudem sogenannte „Wristbands“ geben, mit denen auf dem ganzen Gelände kostenlos bezahlt werden kann. Diese Neuerung sorgte im Netz für einen Shitstorm.

