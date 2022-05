Rock im Park 2022: Timetable jetzt online – drei Bands mussten absagen

Von: Tanja Kipke

Teilen

Das Rock im Park Festival in Nürnberg findet 2022 wieder statt. Der Timetable ist online: Welche Bands an welchem Tag zu welcher Uhrzeit spielen, erfahren Sie hier.

Nürnberg – Rock-Fans dürfen sich freuen: 2022 findet das berühmte Rock im Park Festival in Nürnberg wieder statt. Für den 3. bis 5. Juni 2022 ist das Festival terminiert. Das Line-Up steht, die Tickets sind beinahe ausverkauft. Alles Wissenswertes rund um das diesjährige Festival in Nürnberg finden Sie hier im Überblick. Mittlerweile ist auch der „Timetable“ online, also der Zeitplan des Festivals, der anzeigt, welche Bands an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit auf welcher Bühne spielen. Drei Bands mussten leider kurzfristig absagen (siehe unten).

Festival: Rock im Park Veranstaltungsort: Volkspark Dutzendteich in Nürnberg Datum: 3. bis 5. Juni 2022 Besucheranzahl: Über 70.000

Rock im Park 2022 in Nürnberg: „Timetable“ des Festivals ist online

Diese Bands werden am ersten Festivaltag (Freitag, 3. Juni) für gute Stimmung unter den Rock-Fans sorgen:

VOLBEAT als Headliner auf der Hauptbühne Utopia (von 21.30 bis 23 Uhr)

Utopia am Freitag: BLACK VEIL BRIDES • AIRBOURNE • SHINEDOWN • BULLET FOR MY VALENTINE • KORN • VOLBEAT

am Freitag: BLACK VEIL BRIDES • AIRBOURNE • SHINEDOWN • BULLET FOR MY VALENTINE • KORN • VOLBEAT Mandora am Freitag: DAUGHTRY • MYLES KENNEDY • TREMONTI • BUSH • ROYAL REPUBLIC • A DAY TO REMEMBER • BEATSTEAKS • BILLY TALENT

am Freitag: DAUGHTRY • MYLES KENNEDY • TREMONTI • BUSH • ROYAL REPUBLIC • A DAY TO REMEMBER • BEATSTEAKS • BILLY TALENT Orbit am Freitag: REDHOOK • TEMPT • THE FAIM • SKYND • GRANDSON • 100 GECS • DRANGSAL • DIGITALISM • BOYS NOIZE

Die Band Volbeat ist Headliner beim Rock im Park 2022, wie auch bereits 2016. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Konzerte am zweiten Festivaltag (Samstag, 4. Juni) in der zeitlichen Reihenfolge:

GREEN DAY als Headliner auf der Hauptbühne Utopia (von 21.30 bis 23 Uhr)

Utopia am Samstag: DONOTS • YOU ME AT SIX • WEEZER • MÅNESKIN • THE OFFSPRING • BROILERS • GREEN DAY

am Samstag: DONOTS • YOU ME AT SIX • WEEZER • MÅNESKIN • THE OFFSPRING • BROILERS • GREEN DAY Mandora am Samstag: 102 BOYZ • SERIOUS KLEIN • SSIO • MASKED WOLF • BHZ • JAN DELAY & DISKO NO. 1 • MARTERIA • SCOOTER (Late Night Special)

am Samstag: 102 BOYZ • SERIOUS KLEIN • SSIO • MASKED WOLF • BHZ • JAN DELAY & DISKO NO. 1 • MARTERIA • SCOOTER (Late Night Special) Orbit am Samstag: IMPVLSE • UNPROCESSED • FIRE FROM THE GODS • SPIRITBOX • THE MURDER CAPITAL • CALIBAN • STICK TO YOUR GUNS • DANKO JONES

Am letzten Festivaltag (Sonntag, 5. Juni) treten folgende Bands auf:

MUSE als Headliner auf der Hauptbühne Utopia (von 21.30 bis 23 Uhr)

Utopia am Sonntag: KODALINE • GANG OF YOUTHS • SPORTFREUNDE STILLER • RIN • ALLIGATOAH • PLACEBO • MUSE

am Sonntag: KODALINE • GANG OF YOUTHS • SPORTFREUNDE STILLER • RIN • ALLIGATOAH • PLACEBO • MUSE Mandora am Sonntag: EGO KILL TALENT • BARONESS • MASTODON • ICE NINE KILLS • FEVER 333 • DEFTONES • CASPER

am Sonntag: EGO KILL TALENT • BARONESS • MASTODON • ICE NINE KILLS • FEVER 333 • DEFTONES • CASPER Orbit am Sonntag: SCHIMMERLING • KAFVKA • BOSTON MANOR • THE LINDA LINDAS • SCHMUTZKI • TOXPACK • DIE KASSIERER • DON BROCO • SONDASCHULE

Den vollständigen „Timetable“ mit Uhrzeiten finden Sie hier.

Rock im Park 2022: Diese Bands mussten kurzfristig absagen – Bereits Ersatz gefunden

Trettmann musste aus gesundheitlichen Gründen seinen kompletten Festivalsommer absagen, gaben die Veranstalter auf ihrer Homepage bekannt. „Wir wünschen gute Besserung!“ Auch Devin Townsend und Turnstile haben Teile ihrer Europatourneen absagen müssen und sind in diesem Jahr leider nicht mit dabei. Dafür kommen BHZ und Caliban.

Alles zu Anfahrt und Location des Rock im Park Festivals lesen Sie hier. Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.