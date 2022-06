Rock im Park 2022: Polizei schickt keine Reiterstaffel mit Pferden zum Festival

Von: Nikolas Pelke

Die Reiterstaffel der Nürnberger Polizei ist während Aufbauphase auf dem Festival-Gelände gesichtet worden. Bei Rock im Park selbst sollen die Polizeipferde aber nicht eingesetzt werden. © Nikolas Pelke

Beim Aufbau der Festival-Bühnen ist die Reiterstaffel der Polizei noch auf dem Areal gesichtet worden. Zum Festival will die Polizei auf die berittenen Streifen aber verzichten.

Nürnberg - Die Reiterstaffel der Nürnberger Polizei hat bis kurz vor dem Start von Rock im Park noch Präsenz auf dem Festivalgelände gezeigt. Wird die berittene Streife trotz lauter Rockmusik auch während der drei Festivaltage am Dutzendteich patrouillieren? Auf Nachfrage erklärt das Polizeipräsidium Mittelfranken hierzu: „Es wird keine Reiterstaffel eingesetzt.“ Auch eine Überwachung des Luftraumes beispielsweise per Polizei-Hubschrauber erfolge laut des Polizeipräsidiums nur bei Bedarf.

Polizei will bei Rock im Park ohne Pferde für Sicherheit. Die Reiterstaffel ist offensichtlich „nur“ während des Aufbaus über das Festival-Gelände patrouilliert. © Nikolas Pelke

Rock im Park 2022: Diebstähle führen Festival-Kriminalstatistik an

Die Erfahrung der zurückliegenden fünf Festivaljahre von 2015 bis 2019 hätten gezeigt, dass am häufigsten Diebstahlsdelikte von Geldbeutel, Handy & Co. während Rock im Park Zu verzeichnen gewesen wären. Auch Taschendiebstähle und Zelteinbrecher seien keine Seltenheit gewesen. Nach den Eigentumsdelikten würden Körperverletzungen in der Festival-Kriminalstatistik folgen. „Je nach Jahr unterschiedlich kam es mal mehr und mal weniger zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz“, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage weiter mit.

Polizeipferde beim Rockfestival? Auf Nachfrage stellt das Polizeipräsidium klar: : Bei Rock im Park werde keine Reiterstaffel eingesetzt. © Nikolas Pelke

Rock im Park 2022 in Nürnberg: Polizei will Anreise kontrollieren

Derweil bereiten sich die Ordnungshüter offensichtlich darauf vor, die Anreise der rund 70.000 Besucher in geordnete Bahnen zu lenken. Die Polizei sei laut Präsidium bereits ab Mittwochmittag verstärkt mit Kräften der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg und geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei vor Ort. Zur genauen Anzahl der Einsatzkräfte macht die Polizei wahrscheinlich aus taktischen Gründen keine Angaben.

Die Veranstalter selbst kündigten an, das Festival „grüner“ zu gestalten. Fünf Prozent weniger Müll wolle man in diesem Jahr machen, zudem gibt es statt den üblichen Dixi-Toiletten Öko-Alternativen. Mit einem Info-Stand bei Rock im Park will auch der Nürnberger Verein „Bluepingu“ für mehr Nachhaltigkeit bei den Festivalbesuchern werben.

Staus drohen rund um Bayernstraße

Während der Anreisephase würden die Streifen einen Schwerpunkt auf Verkehrslenkungsmaßnahmen legen, um die Zufahrtswege zum Festival zu koordinieren. Besonders rund um Münchner Straße und Bayernstraße bei der Kongresshalle könnte es aufgrund von aktuellen Baustellen zu Verkehrsbehinderungen kommen, wie ein Blick auf die aktuelle Karte des zuständigen Servicebetriebs für den Öffentlichen Raum (SÖR) in Nürnberg zeigt. Außerdem wolle die Polizei wieder „Wildparker“ besonders kritisch im Auge behalten.

