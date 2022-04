Tickets für Rock im Park 2022: Camping oder Tagesticket? Das sind die Optionen

Von: Tanja Kipke

Teilen

Das „Rock im Park“ Festival in Nürnberg darf dieses Jahr wieder stattfinden. Der Ticketverkauf läuft bereits – dabei gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten.

Nürnberg – Endlich darf auf dem Gelände am Dutzendteich in Nürnberg Anfang Juni wieder gefeiert werden. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet das berühmte Festival Rock im Park 2022 wieder statt. Vom 3. bis 5. Juni kommen rund 75.000 Rock-Fans in die Frankenmetropole, um ausgelassen zu feiern. Alle Infos zum Line-Up gibt‘s hier. Ob es Corona-Beschränkungen, wie zum Beispiel eine 3G-Regelung, geben wird, ist noch unklar. Verschiedene Optionen wären jedoch möglich. Der Ticketverkauf für das diesjährige Festival läuft seit Monaten auf Hochtouren, erste Ticketvarianten sind bereits ausverkauft.

Festival: Rock im Park Veranstaltungsort: Volkspark Dutzendteich in Nürnberg Datum: 3. bis 5. Juni 2022 Besucheranzahl: Über 70.000

Rock im Park 2022 Tickets: Verschiedenen Camping-Optionen möglich

Wie jedes Jahr stehen den Rock-Fans unterschiedliche Ticketoptionen zur Auswahl. Neben dem normalen „General Camping“ haben Interessierte auch die Möglichkeit ein „Green Camping“ Ticket zu erwerben. Beim „Green Camping“ wird besonders Wert auf Sauberkeit gelegt, außerdem herrscht dort eine Nachtruhe von 1 bis 7 Uhr. Die „Green Camping“-Zeltplätze befinden sich hinter der Kongresshalle und auf dem Volksfestplatz in Nürnberg. Beide Tickets kosten momentan 259 Euro. Ab 9. Mai greift dann die nächste und letzte Preisstufe. Die Weekend Festival Tickets sind dann für 279 Euro erhältlich.

Neben den „normalen“ Tickets gibt es auch die Option, ein Ticket für das „Zeppelin Stage Camping“ oder das „Caravan Camping“ hinzuzubuchen. Diese Tickets gelten jedoch nur in Verbindung mit einem „General Camping“-Ticket. Die Zusatztickets für eine Caravan Plakette sind allerdings bereits ausverkauft. Es ist lediglich noch möglich, ein „Caravan Guest Camping Ticket“ zu erwerben. Auch die Zusatztickets für das „Backstage Camp“ und das „Seaside Backstage Camp“ sind bereits weg.

Rock im Park 2022: Zusatztickets für besondere Camping-Möglichkeiten

Zeppelin Stage Camping 130 Euro Caravan Camping Guest Ticket 38,50 Euro

Neben den Wochenendtickets, die den Eintritt auf das Festivalgelände, das Camping und kostenloses Parken enthalten, gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit Tagestickets zu kaufen. Diese gelten dann nur an einem der drei Festival-Tage. Ideal sind diese Tickets für Besucher, die sich erstmal wieder an ein Festival herantasten wollen oder sich nur für bestimmte Bands interessieren. Für 110 Euro pro Pass kann man für einen Tag das Festival-Feeling mit den Konzerten miterleben.

Zusätzlich zu den Tickets können Interessierte auch eine sogenannte „Shower & Toilet Flatrate“ für 11,50 Euro auf der Seite der Veranstalter erwerben. Damit sparen sich Festivalbesucher das Anstehen an den Kassen. Zudem dürfen sie das Angebot der festen Duschen und Toiletten auf dem Gelände unbegrenzt nutzen. (tkip)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.