Rock im Park 2023: Alle Infos zum Festival im Überblick – Line-Up, Camping, Anfahrt

Von: Tanja Kipke

Teilen

Das Rock im Park Festival findet 2023 vom 2. bis 4. Juni statt. Tickets, Line-up, Anfahrt: Alle Infos rund um das Event in Nürnberg finden Sie hier.

Rock im Park 2023 in Nürnberg: Festival findet vom 2. bis 4. Juni am Dutzendteich statt.

in Nürnberg: Festival findet vom 2. bis 4. Juni am Dutzendteich statt. Das Line-up zu Rock im Park steht zum Teil bereits fest.

Veranstalter steht für Headliner Pantera in der Kritik: Ausladung der Metal-Band gefordert.

Nürnberg – Im letzten Jahr konnte das Festival Rock im Park in Nürnberg nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden, das Comeback gelang den Veranstaltern. Jeden Sommer lockt es tausende von Rock-Fans in die Frankenmetropole. 2023 ist das Groß-Event für den 2. bis 4. Juni terminiert. Das Line-Up steht zum Großteil, der Ticketverkauf läuft. Alles Wissenswertes rund um das diesjährige Festival in Nürnberg finden Sie hier im Überblick.

Festival: Rock im Park Veranstaltungsort: Volkspark Dutzendteich in Nürnberg Datum: 2 bis 4. Juni 2022 Besucheranzahl: Über 70.000

Rock im Park 2023 in Nürnberg: Auch 14 und 15-Jährige können teilnehmen

Grundsätzlich ist die Altersbegrenzung von Festivals bei 16 Jahren. Bei Rock im Park 2023 können bereits 14- und 15-Jährige die Konzerte besuchen, zumindest bis 24 Uhr. Dafür müssen die Jugendlichen allerdings ein Formular ausfüllen, auf denen das Erziehungsberichtigen ihr Einverständnis geben. Camping ist für die Jugendlichen nicht erlaubt. Kinder zwischen sechs und 13 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person das Gelände betreten.

Rock im Park 2023: Verschiedene Ticket- und Campingoptionen sind erhältlich

Weekend Festival Ticket – General Camping für 268 Euro (Stand: 13. Januar)

Weekend Festival Ticket – Green Camping für 268 Euro (Stand: 13. Januar)

Verschiedene Camping-Pässe können zu einem General Camping + Festival-Weekend-Ticket noch dazu gebucht werden. Der Caravan Camping Camper Pass ist allerdings schon ausverkauft (Stand: 13. Januar 2023).

Utopia Stage Camping Pass für 140 Euro

Caravan Camping Trailer Pass für 99 Euro

Caravan Camping Guest für 44 Euro

Backstage Camp für 450 Euro (bereits aufgebaute Zelte)

Seaside Backstage Camp für 450 Euro (bereits aufgebaute Zelte)

VIP Upgrade Weekend für 499 Euro (VIP-Tribüne und VIP-Shuttle)

Zudem gibt es hinter dem Seaside Backstage Camp einen Bereich, wo Motorradfahrer in unmittelbare Nähe ihrer Bikes zelten können.

Line-Up Rock im Park 2023: Headliner standen bereits vor Monaten fest

Die Headliner des diesjährigen Rock-Festivals stehen bereits seit Monaten fest. „Mainacts“ am Freitag (2. Juni) sind: Kings of Leon, K.I.Z., Tenacious D, Evanescene, Incubus, Pantera (die US-Metal-Band steht scharf in der Kritik) und Papa Roach. Am Samstag (3. Juni) treten Die Toten Hosen, Bring me the Horizon, Machine Gun Kelly, Architects, NOFX und Turnstile auf. Für Sonntag (4. Juni) stehen Rise Against, Limp Bizkit, Apache 207, Fever 333, Kontra K und Yungblud an. Zahlreiche weitere Bands haben ihr Kommen ebenfalls bestätigt:

Rock im Park 2022: Camping, Party, Konzerte – das Festival in Bildern Fotostrecke ansehen

Kritik an Metal-Band Pantera: Hitlergruß und rassistische Äußerungen

Der Sänger der US-Band Pantera, Phil Anselmo, hat sich 2016 auf einer Bühne rassistisch geäußert und den Hitlergruß gezeigt, Videos davon kursieren im Netz. Auf Instagram hatten sich bereits kurz nach der Ankündigung des Pantera-Auftritts Ende vergangenen Jahres etliche Nutzer kritisch geäußert. Darunter auch Buchautorin Jasmina Kuhnke, die andere Bands aufforderte, Rock im Park und Rock am Ring zu boykottieren und die Bühne nicht mit Pantera zu teilen. Bei den beiden Zwillingsfestivals in Nürnberg und am Nürburgring in der Eifel Anfang Juni treten zeitversetzt weitgehend dieselben Bands auf.

Die Grünen im Nürnberger Stadtrat forderten den Veranstalter auf, den Auftritt von Pantera zu überdenken und die Band wieder auszuladen. „Das ehemalige Reichsparteitagsgelände ist ein Ort der Täter und damit ein Ort der Mahnung“, teilte die Partei mit. Von hier dürfe nur ein Zeichen der Menschenwürde und des Friedens ausgehen. Die Veranstalter beschlossen schließlich, Pantera nicht auftreten zu lassen.

Veranstalter wollen Band „eine Chance“ geben

Die Veranstalter erklärten, man habe im Vorfeld das Gespräch mit Pantera und dem Management gesucht. „In mehreren Gesprächen wurde uns glaubwürdig versichert, dass Phil Anselmos Verhalten von 2016 in keinem Fall die Ansichten der Band widerspiegelt und er sein Auftreten aufrichtig und tief bereut“, hieß es in der Stellungnahme. Man wolle der Band daher „eine Chance“ geben. (tkip mit dpa)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.