Rock im Park: „Hitlergruß und rassistische Kampfparolen“ - Headliner Pantera steht in der Kritik

Grüne fordern Ausladung

Von Tanja Kipke schließen

Die US-amerikanische Metal-Band Pantera soll bei Rock im Park 2023 als Headliner auftreten. Die Nürnberger Grünen fordern deren Ausladung – wegen rassistischer Sprüche.

Nürnberg – Seit 1997 ist das Festival Rock im Park in Nürnberg zu Hause. Jeden Sommer lockt es tausende von Rock-Fans in die Frankenmetropole. Schon Monate vor dem Event sind die Fans auf das Line-Up gespannt. Nach und nach verkünden immer mehr Stars ihren Auftritt. 2022 konnte das Festival nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden, mit Volbeat, Green Day und Muse als Headliner. Für 2023 ist bereits ein Teil des Line-Ups bekannt. Die Toten Hosen, Maschine Gun Kelly, K.I.Z., Apache 207 und Pantera werden kommen.

Rock im Park 2023: Grünen fordern Ausladung von Headliner Pantera

Den Nürnberger Grünen verlangen den Aufritt von der US-amerikanische Metal-Band Pantera zu überdenken. „Der ehemalige Frontmann, Phil Anselmo, hat vielfach und bewusst Nazi-Symbole gezeigt beziehungsweise rassistische Kampfparolen gebrüllt“, teilten die Grünen im Nürnberger Stadtrat mit. Seine späteren Ausreden für sein Verhalten halten die Grünen für verharmlosend und damit umso problematischer.

„Dass die Band ihre Reunion ausgerechnet in 2023 plant und diese auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände feiern will, überschreitet deutlich die Grenze des Tragbaren.“ Die Stadtfraktion fordert daher die Ausladung der Metal Band für das Rock im Park Festival 2023.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Rock im Park 2022: Camping, Party, Konzerte – das Festival in Bildern Rock im Park 2022: Camping, Party, Konzerte – das Festival in Bildern

Frontman von Pantera zeigt bei Konzert Hitlergruß und rief „White Power“

Die Grünen spielen auf einen Vorfall von 2016 an. Damals zeigt Frontman Phil Anselmo bei einem Konzert den Hitlergruß und brülle „White Power“ in die Menge. Davon kursiert immer noch ein Video in den sozialen Netzwerken. Durch den Auftritt von Pantera bei Rock im Park werde „das ehemalige Reichsparteitaggelände bewusst für die Inszenierung und Reproduktion von rassistischer und menschenverachtender Ideologie missbraucht“, erklärt Réka Lörincz, Sprecherin gegen Rassismus und Rechtsextremismus sowie Mitglied im Ausschuss Recht, Wirtschaft und Arbeit des Stadtrats.

Rock am Ring, Hurricane und Co.: Das sind die beliebtesten Festivals in Deutschland

Rock im Park: Kritik an Pantera

Auch Nassar Ahmed, Vorsitzender der Nürnberger SPD, appellierte via Instagram-Story an die Veranstalter, den Auftritt der US-Band nochmals zu überdenken. Der „Ausrutscher“ von Anselmo, wie er ihn selbst bezeichnet, sei laut Ahmed unentschuldbar. Auch wenn sich der Sänger nach dem Vorfall entschuldigt hatte.

Es sei auf jeden Fall wichtig, „mit einem antifaschistischen und postkolonialen Blick, alle Lebensbereiche – auch Kunst, Kultur und Festivals zu durchleuchten.“ (tkip)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.