Veranstalter verkünden Headliner-„Sensation“ bei Rock im Park – Ärger bei den Fans: „Kompletter Witz“

Die Veranstalter von Rock im Park verkündeten stolz den letzten Headliner. Einige Fans freuen sich, die anderen sind mehr als enttäuscht.

Nürnberg – Die Veranstalter von Rock im Park (und dem Zwillingsfestival Rock am Ring) sprechen selbst von einer „Sensation“, denn: Der letzte Headliner steht fest und es ist niemand geringeres als die Foo Fighters.

Rock im Park 2023 in Nürnberg: Die Toten Hosen, Kings of Leon und Foo Fighters als Headliner

Die US-amerikanische Band spielt sogar exklusiv bei den Festivals. Die zwei Auftritte dort sind die einzigen europäischen Headline-Auftritte der Band im Jahr 2023. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch, 25. Januar, in einer Pressemitteilung mit.

Rock im Park 2023 Datum: 2 bis 4. Juni Ort: Dutzendteich, Nürnberg Headliner: Die Toten Hosen, Kings of Leon, Foo Fighters

Foo Fighters treten exklusiv bei Rock im Park und Rock am Ring auf

„Die Fans harter Klänge werden sich derweil über eine weitere spektakuläre Neubestätigung freuen, denn auch Five Finger Death Punch werden bei Rock im Park und Rock am Ring auftreten. Die Modern-Metaller gehören zu den erfolgreichsten harten Rockbands der vergangenen zehn Jahre und wurden vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnet“, freuen sich die Veranstalter über einen weiteren Act.

„Sensationelles Programm“ bei Rock am Ring in Nürnberg

Bei den Zwillingsfestivals ist auch Thees Uhlmann am Start, mit dabei sind ebenfalls die Metalband Bad Wolves, das Indie-Duo Cari Cari oder die Bands Yonaka und Pabst. Ebenfalls neu bestätigt wurden Sam Tompkins, Mod Sun und die Chemnitzer Indie-Band Blond.



„Mit den einzigen europäischen Auftritten der Foo Fighters in diesem Jahr und den weiteren Neuzugängen steht somit ein sensationelles Programm, das mit einer nie dagewesenen Breite und Exklusivität an hochkarätigen Künstler*innen einmal mehr die nationale Festivalszene anführt“, zeigen sich die Veranstalter euphorisch. Denn auch bekannte Acts wie Rise Against, Limp Bizkit, Tenacious D, Evanescence sowie Machine Gun Kelly sind in Nürnberg beziehungsweise am Nürburgring mit dabei.

Rock im Park: Weiter Diskussion um abgesagten Pantera-Auftritt

Ob damit die Diskussion um den abgesagten Auftritt von Pantera erledigt ist? Wohl nicht, wenn man sich die Reaktionen auf Instagram anschaut. „Das schlechteste Line-up seit langem. Für das Geld sind die Headliner ein kompletter Witz. Kommt einem so vor, als würde euch nix Neues mehr einfallen. Slipknot hätte alles besser gemacht oder Metallica …“, schreibt dort jemand. „Für das drecks Line-up so viel Geld, ne danke und dann Pantera net spielen lassen, zum Glück hab ich mir noch kein Ticket gekauft“, äußert sich eine weitere Person ähnlich.

Nach Kritik: Rock im Park ohne Pantera

„Ich flippe aus, geil“ – Fans begeistert von Line-up bei Rock im Park

Doch es gibt auch positive Stimmen: „Jetzt ist es ein rundum tolles Line-up“ oder „So, jetzt bin ich dabei“ ist auf der Instagram-Seite zu lesen. „Ich flippe aus, geil“, zeigt sich eine Frau euphorisch. „Ich könnte heulen vor Glück“, kommentiert jemand.

„Trotzdem leider viel zu teuer“, findet jemand und eine weitere Person fügt hinzu: „Bei den Preisen werde ich dieses Jahr passen müssen.“ Schon zu Beginn der Vorverkaufsphase hatten die Preise für Irritationen unter den Festival-Fans gesorgt. (kam)

