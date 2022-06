Outfit-Regel bei Rock im Park? Festival-Besucher positionieren sich – „Grapschen geht gar nicht“

Von: Nikolas Pelke

Sabina, Gina und Norah zeigen sich in ihren Festival-Outfits. © Nikolas Pelke

Wie freizügig darf und wie züchtig muss das perfekte Rockerinnern-Outfit heute sein? Vor dem Hintergrund der Awareness-Debatte sprechen Festivalbesucherinnen über Fashionregeln bei Rock im Park.

Nürnberg – Zerfetzte Nylons, kurze Shorts und bauchfreies Top: Bei der Wahl des richtigen Outfits für Rock im Park will Norah keine Kompromisse machen. „Ich ziehe an, was mir gefällt. Sollen die Männer doch gucken. Bei Rock im Park kann man schon ein bisschen mehr Haut zeigen“, ist sich die Festivalbesucherin mit dem schillernden Rockstar-Outfit sicher.

Outfits bei Rock im Park 2022: Besucherinnen sprechen über Kleider

„Ich ziehe an, was mir gefällt“, sagt Festivalbesucherin Norah mit dem schillernden Rockstar-Outfit. © Nikolas Pelke

Auch Elisabeth will zum Festival keine braven Klamotten tragen und hat stattdessen hautenge Hotpants aus Leder übergezogen, um sich richtig in Schale zu werfen. „Nur weil man sich sexy anzieht, heißt das ja nicht, dass man sich blöd anmachen lassen will“, findet die Festivalbesucherin und die männlichen Begleiter nicken.

„Grapschen geht gar nicht“, findet auch Manuel und lobt die neuen Bemühungen der Festival-Macher, mit Awareness-Teams in diesem Jahr noch stärker gegen Belästigung und Sexismus vorgehen zu wollen. Im Netz hatten die Veranstalter für das Team neben positivem Feedback auch Kritik einstecken müssen.

Lucie und Janine entschieden sich bei dem warmen Wetter für Sommerkleidern beim Rock im Park Festival. © Nikolas Pelke

Rock im Park 2022: Modische Freiheit bei Rock-Fans bleibt

Von Bikini bis Sommerkleid: Die Rockerinnen sind bei der Wahl des richtigen Outfits besonders einfallsreich. Die meisten Besucherinnen scheinen die modische Freiheit auf dem Festival wohl auch vor dem Hintergrund des wachsenden Bewusstseins gegen Sexismus weiterhin in vollen Zügen genießen zu können.

