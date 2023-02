Festival macht Angebot: Erneuter Fan-Ärger um Rock im Park - „Ihr nutzt es aus“

Von: Katarina Amtmann

Rock im Park beginnt in diesem Jahr am 2. Juni, nun kocht die Diskussion um die Ticketpreise wieder hoch (Archivbild). © IMAGO / Bernd Müller

Anfang Juni findet Rock im Park wieder in Nürnberg statt. Das Festival am Dutzendteich wird in diesem Jahr von vielen Diskussionen überschattet.

Nürnberg - Rock im Park 2023 findet am ersten Juni-Wochenende in Nürnberg statt. Doch schon weit vorher kommt das Festival nicht aus den Schlagzeilen. Erst der Fan-Ärger über die Ticketpreise, die Aufregung um die Ausladung der Band Pantera, Unzufriedenheit mit den Headlinern und den weiteren Bands. Nun gibt es schon den nächsten Diskussionsstoff.

Rock im Park 2023: Festival bietet Ratenzahlung für Tickets

Im Mittelpunkt stehen wieder einmal die Preise für das Festival. Die Veranstalter von Rock im Park hatten auf Instagram auf ein Angebot aufmerksam gemacht: „Wusstet ihr schon? Ihr könnt euch eure Festival- und Camping-Tickets auch ganz entspannt per Ratenzahlung sichern. Diese Option findet ihr im Warenkorb unter Zahlungsart. Damit habt ihr die Möglichkeit, euer Ticket über 6 Raten zu bezahlen.“

Rock im Park erneut in der Kritik: „Bei den Preisen braucht man das ja schon fast“

Was wahrscheinlich als nettes Service-Angebot gedacht war, wird von den Fans in den Kommentaren verrissen. „Wenn man die Festival-Tickets mit Ratenzahlung zahlen muss, sind die Tickets zu teuer. Man könnte denken es geht hier um Kühlschränke“, schreibt jemand. „Bei den Preisen mittlerweile ne gerechtfertigte Option“ oder „Bei den Preisen braucht man das ja schon fast“ ist ebenfalls zu lesen.

Fan-Ärger um Rock im Park: „Und ihr nutzt es aus“

„Also als Normalbürger kann man sich das ohne Ratenzahlung auch nicht mehr leisten“, antwortet jemand ebenfalls auf den Instagram-Post von Rock im Park. „Günstige Tickets ohne Zelten wären mal geil. Das Stadtticket oder so. Es schlafen so viele in Hotels in Nürnberg und ihr nutzt es aus. Bietet aber jetzt Ratenzahlung an und werbt für mit Mitarbeiter“, ätzt jemand. Denn - das wird in den Kommentaren deutlich - viele Festival-Fans wünschen sich Tagestickets oder schlicht Festival-Tickets ohne Camping, eine Option, die derzeit nicht zur Verfügung steht. (kam)

