„Wenden uns mit Herzensangelegenheit an euch“: Rock im Park will krankem Fan (20) helfen

Von: Katarina Amtmann

Kerstin braucht eine Stammzellspende, doch bisher hat sich niemand gefunden, der passt. Die Veranstalter von Rock im Park wollen der jungen Frau helfen.

Nürnberg - Rock im Park ist für viele eines der besten Wochenenden des Jahres. Zur Lieblingsband abrocken, dazu ein Helles und im besten Fall Sonnenschein. So ähnlich beschreiben es auch die Festivalveranstalter in einem neuen Facebook-Post - der hat aber einen ernsten Hintergrund.

Rock im Park mit wichtiger Nachricht: „Wenden uns mit Herzensgelegenheit an euch“

„Heute wenden wir uns mit einer Herzensgelegenheit an euch“, beginnt die Nachricht. „Bei Sonnenuntergang in den Menschenmassen vor der Bühne baden, jedes Wort des Lieblingssongs mitgrölen, mit Freund:innen bis tief in die Nacht auf den Campingplätzen feiern. Für die meisten Parkrocker ist ein Festivalbesuch Teil des ‚normalen‘ Lebens und irgendwie selbstverständlich.“ Für die 20-jährige Kerstin sei das aber derzeit nicht so.

Kerstin kommt aus dem Landkreis Dingolfing-Landau und liebt Metal und Hardrock. Für sie sei letztes Jahr ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen, als sie bei Rock im Park dabei sein konnte. „In der Musik kann sie abtauchen und Kraft schöpfen. Das ist auch dringend nötig, denn seit Geburt leidet Kerstin an einer Erkrankung des blutbildenden Systems, so dass sie derzeit alle zwei Wochen eine Bluttransfusion benötigt. Ein normaler Alltag ist für Kerstin unmöglich“, heißt es in dem Facebook-Post weiter.

Kerstin braucht Stammzelltransplantation: Rock im Park will helfen - „Registriert euch“

Der einzige Hoffnungsschimmer sei eine Stammzelltransplantation. Doch aktuell gebe es für die 20-Jährige weltweit keinen passenden Spender. Ein Schicksal, mit dem die junge Frau nicht alleine ist, denn jeder zehnte Patient hat immer noch keinen passenden Spender gefunden, wie es in dem Facebook-Post heißt.

„Liebe Parkrocker, registriert euch als Stammzellspender:in und teilt den Aufruf der DKMS Deutschland gerne, damit er möglichst viele Menschen erreicht. Jede Registrierung erhöht Kerstins Chancen auf ein gesundes Leben und hoffentlich viele weitere unvergessliche Festivalmomente im Park“, so die Veranstalter. Mehr Informationen gibt es auf der Seite der DKMS. „Wir zählen auf die Parkrocker-Community!“

Anfang Juni findet Rock im Park wieder in Nürnberg statt. Das Festival am Dutzendteich wird in diesem Jahr von vielen Diskussionen überschattet.

Rock-im-Park-Fans machen Kerstin Mut - „Wünsche dir alles Gute“

Innerhalb eines halben Tages wurde der Beitrag bereits über 40 Mal geteilt, zahlreiche Menschen haben ihn kommentiert. „Schon seit Jahren registriert. Wünsche viel Kraft und hoffe, sie findet den passenden Spender“, schreibt ein Mann unter den Beitrag und ein weiterer meint: „Finde ich absolut geil... Kerstin, wünsch dir alles gute! Gruß aus Straubing um die Ecke. Rock im Park, weiter so!“

„Wie wäre es mit einem Stand der DKMS auf dem Festivalgelände? Da kann man sich dann ‚im Vorbeigehen‘ registrieren!

Hat in Wacken super funktioniert...“, schlägt eine Frau vor. „Macht da bitte alle mit! Ich habe schon gespendet und es ist nicht schlimm und ein unglaublich tolles Gefühl, einem Menschen das Leben gerettet zu haben…“, berichtet ein Mann von seinen Erfahrungen mit der Stammzellspende.

