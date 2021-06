Rock im Park: Festival-Legende in Nürnberg - Von Aerosmith bis Zeppelinfeld

Seit 1997 in der Frankenmetropole

von Thomas Eldersch schließen

Seit 1993 gibt es das Festival. Seit 1997 pilgern Rock-Fans nach Nürnberg, um bei Gitarrensolos und Dosenbier abzufeiern. Erfahren Sie alles Wissenswerte über das Mega-Event.

Nürnberg - Jahr für Jahr pilgern tausende von Rock-Fans nach Nürnberg*. Genauer gesagt ist das Ziel der „Metalheads“ und „Partypeople“ der Volkspark Dutzendteich im Südosten der Stadt. Denn dort findet schon seit über 20 Jahren eines der erfolgreichsten und beliebtesten Festivals Deutschland statt - Rock im Park.

Rock im Park: Hier ist für jeden Musik-Geschmack etwas dabei

Unzählige Bands und Künstler stürmten bereits die Bühnen auf dem ehemaligen NSDAP-Reichsparteitagsgelände in Nürnberg*. Noch viel mehr Menschen bejubelten ihre Idole und feierten ausgelassen - meist in feuchtfröhlicher Stimmung. Drei Tage im Jahr verwandelt sich der Volkspark in eine Zeltstadt mit einer Einwohnerzahl vergleichbar beispielsweise mit Bayreuth. 2019 hielten sich laut Veranstalter täglich rund 72.500 Menschen auf dem Festivalgelände auf. Zu Sounds von Rocklegenden wie den Red Hot Chilli Peppers, Aerosmith, Metallica, Kiss oder Iron Maiden wurde „geheadbanged“. Zu Hip-Hop-Beats von den Beginnern, den Fantastischen Vier, Fettes Brot, Jay-Z oder Cypress Hill wurde mit dem Kopf genickt. Und zu Elektro-Hymnen von Deichkind oder Prodigy wurde ausgelassen getanzt. Bei Rock im Park ist für fast jeden Musikgeschmack etwas dabei.

+ Unzählige Rock-Größen traten bereits bei Rock im Park auf. Hier Billy Idol im Jahr 2005. © Alexander Rüsche/dpa

Zehn Dinge, die man über Rock im Park wissen sollte (Video)

Rock im Park: Los ging es unter anderem Namen und in einer anderen Stadt

Um ein Haar wäre allerdings im Jahr 2006 Schluss gewesen mit dem Kult-Festival in Nürnberg. Doch erst einmal zurück zum Anfang. Begonnen hat alles 1993. Man hatte nach einer Konzertlocation für das Schwester-Festival von Rock am Ring am Nürburgring gesucht. Irgendetwas mehr im Süden der Republik. Am Ende wurde es nicht die Bundesrepublik, sondern die Republik Österreich. Mit Rock in Vienna hat es also begonnen. Damals auf der Bühne standen unter anderem INXS, Faith No More, Def Leppard und die Fantastischen Vier.

Der Ausflug zu den Nachbarn dauerte nur kurz. 1994 ging es nach Bayern - genauer gesagt nach München. Unter dem Namen Rock in Riem fand das Festival auf dem ehemaligen Flughafengelände im Münchner Osten statt. Aerosmith, Peter Gabriel, Radiohead und auch Nina Hagen begeisterten damals die Fans. 1995 wurde dann erstmals der Name Rock im Park eingeführt, als das Festival von Riem auf das Olympia-Gelände umzog. Zwei Jahre lang richteten die auch heute noch verantwortlichen Veranstalter ARGO Konzerte und Marek Lieberberg Konzerte das Event in der Landeshauptstadt aus. Mit dabei waren Rock-Größen wie Van Halen, Bon Jovi, Bryan Adams und Herbert Grönemeyer.

Rock im Park: Umzug aufs Zeppelinfeld nach Nürnberg

1997 dann der Umzug nach Nürnberg. Zunächst stand die Main Stage - also die Hauptbühne - noch im Frankenstadion (inzwischen Max-Morlock-Stadion). Doch mit den Umbaumaßnahmen für die Fußball-WM 2006 musste das Festival weichen. Seit 2004 wird auf dem Zeppelinfeld gerockt. Mit einer kurzen aber entscheidenden Unterbrechung für die WM selbst. 2006 fanden die Konzerte deshalb im Luitpoldhain statt. Das führte allerdings zu Logistikproblemen und damit beinahe zum Aus in Nürnberg.

+ Müll und Zelte so weit das Auge reicht. So sieht es in der Regel nach drei Tagen Rock im Park am Dutzendteich aus. Im Hintergrund sieht man die Kongresshalle. © Daniel Karmann/dpa

2007 entschied man sich dann doch noch einmal für den Veranstaltungsort Frankenmetropole. Und mit 60.000 Besuchern war das Festival erstmals im Voraus ausverkauft. Der Erfolg führte dazu, dass man weiter an Nürnberg festhielt. Und es sollte sich lohnen. 2008 waren erneut alle Karten bereits im Vorverkauf vergriffen. 2017 dann der Besucherrekord mit 88.500 Menschen. Bei einem Kartenpreis (2019) von bis zu 259 Euro wohl ein lohnendes Geschäft. 1997 kostete das Ticket noch 110 DM.

Rock im Park: Zwangspause wegen Corona

2019 fand dann das vorerst letzte Rock-im-Park-Festival statt. Musikalisch wieder hochkarätig besetzt - mit Bands wie den Ärzten, Slipknot, Tool oder den Smashing Pumpkins ging die 22. Auflage des Mega-Events fast störungsfrei von der Bühne. Nur eine kleine Raupe machte vielen Fans zu schaffen. Wie welt.de berichtete, mussten rund 132 Menschen wegen allergischen Reaktionen auf den Eichenprozessionsspinner medizinisch versorgt werden. Aber auch ein anderes Problem stank den Feiernden gewaltig. Zahlreiche Wasser- und Vakuumtoiletten fielen aus und eilig mussten 250 Chemie-Klos aus ganz Deutschland herangekarrt werden. Ein riesiger „Shitstorm“ brauch daraufhin über die Veranstalter herein.

+ Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besuchte häufiger das Festival Rock im Park. 2014 war er allerdings noch als Finanzminister auf dem Festivalgelände in seiner Heimatstadt unterwegs. © Daniel Karmann/dpa

2020 dann der Schock für viele Festival-Fans. Die Corona-Pandemie* machte auch vor dem Kult-Event Rock im Park nicht halt. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen mussten Großveranstaltungen abgesagt werden. Und auch 2021 das gleiche Bild. Geknickt schreiben die Veranstalter auf der offiziellen Homepage: „Schweren Herzens müssen wir heute bekanntgeben, dass Rock im Park und Rock am Ring 2021 wie schon im letzten Jahr aufgrund von Covid-19 abgesagt werden müssen.“

Rock im Park: 2022 soll es hochkarätig weitergehen

Aber 2022 soll wieder ordentlich das Zeppelinfeld zum Beben gebracht werden. Für den 3. bis 5. Juni ist das Festival bereits terminiert. Und auch die Headliner stehen bereits fest. Green Day, Volbeat und Muse sowie zahlreiche andere Bands wollen die zweijährige Auszeit schnell vergessen machen. Auch an die Umwelt soll wieder gedacht werden. Wie die Stadt Nürnberg auf ihrer Homepage schreibt, wird neben den regulären Camping-Plätzen auch wieder Green Camping angeboten. Hier wird besonderes Maß auf die Sauberkeit gelegt, Müllbehälter werden mehrmals täglich geleert und es gilt eine Nachtruhe von 1 bis 7 Uhr. (tel)

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem schönen Nürnberg gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Nürnberg-Newsletter.