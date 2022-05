Rock im Park: Bands sagen kurzfristig ab – neue Acts füllen die Lücken

Von: Felix Herz

Rock im Park: Kurzfristige Absagen – aber auch noch ein paar Zusagen © 3S PHOTOGRAPHY / IMAGO

Rock im Park rückt näher – und damit steigt auch die Vorfreude auf das tolle Line-up in diesem Jahr. Einige kurzfristige Änderungen gibt es aber noch.

Nürnberg – Es ist nicht unüblich, für manche Fans aber eine herbe Enttäuschung: Kurz vor dem heiß erwarteten Musikfestival Rock im Park, das in diesem Jahr nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder rund 80.000 Fans erwarten darf, gibt es noch einige kurzfristige Änderungen am Line-up.

Meistens liegen diese im dicht getakteten Sommer-Terminkalender der Bands begründet, in diesem Jahr kann aber auch Corona dem Festival-Auftritt einen Strich durch die Rechnung machen. So musste vor einer Woche zum Beispiel Billy Talent ihr Konzert in Vancouver innerhalb von einem Tag absagen – wegen plötzlich aufgetretener Corona-Fälle in der Band. Aber keine Sorge: Billy Talent zählt – zumindest aktuell – nicht zu den kurzfristigen Absagen.

Rock im Park 2022: Kurzfristige Band-Absagen – Line-up-Wechsel

Es ist zumindest kein Hauptact, der nun das Line-up des Festivals verlässt. Wie die Website von Rock im Park aber bekannt gab, werden August Burns Red, Code Orange und Donna Missal nicht beim Festival im Dutzendteich auftreten – die Bands hatten ihre Europatournee abgesagt. Auch Lewis Capaldi könne bei Rock im Park nicht auftreten, heißt es auf der Website.

Soviel zu den schlechten Nachrichten. Denn gute gibt es auch: Natürlich rücken nun andere Bands nach und füllen die Lücken im Line-up: Neben der All-Girl-Band The Linda Lindas werden auch die Ska-Punk-Band Sondaschule sowie die sich selbst „Schreiende Rap-Rock-Elektro-Pop-Mutanten“ beschreibende Rockband RedHook beim diesjährigen Festival in Nürnberg auftreten.

Rock im Park Anfang Juni 2022: Die Vorfreude steigt

In weniger als einem Monat strömen wieder tausende Musikfans nach Nürnberg. Vom 3. bis zum 5. Juni findet Rock im Park statt, gleichzeitig findet das Schwesterfestival Rock am Ring am Nürburgring zwischen Köln und Frankfurt statt. Tickets sind natürlich schon im Handel.

Auf beiden Festivals werden insgesamt jeweils rund 80.000 Besucher erwartet. Das Line-up ist dabei fast identisch, die Bands treten aber an unterschiedlichen Tagen der Festivals auf. (fhz)

