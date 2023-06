Glocken „rocken“ in Fürth: Täglich erklingt am Rathaus „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin

Von: Nikolas Pelke

Alexander Mayer hat als begeisterter Hobbymusiker und ehemaliger Heimatpfleger die Idee zum rockenden Glockenspiel im Fürther Rathausturm gehabt. © Nikolas Pelke

Stairway to Heaven: Das Glockenspiel im Fürther Rathaus setzt täglich um vier Minuten nach Zwölf auf Rock ´n` Roll. Nach einer Reparatur der defekten Steuerung „rocken“ die Glocken jetzt wieder in Fürth.

Fürth - Fürth ist Rock ´n` Roll: Seit fast genau 15 Jahren lässt Fürth im schlanken Turm des eleganten Rathauses täglich pünktlich um vier Minuten nach Zwölf einen Rock-Klassiker von Led Zeppelin erklingen. „,Stairway to Heaven` passt einfach perfekt“, sagt Alexander Mayer beim mühsamen Aufstieg zum rockenden Glockenspiel, das sich in schwindelerregender Höhe zwischen den Falkennestern im Fürther Rathausturm befindet.

25 Glocken für Stairway to Heaven in Fürth

Der ehemalige Heimatpfleger und begeisterte Hobbymusiker hat 2007 die Idee gehabt, den 25 Glocken eine neue Melodie beizubringen. „Stairway to Heaven ist mein erstes Lied auf der Gitarre gewesen“, erinnert sich Mayer beim Erklimmen des eleganten Wahrzeichens der Stadt. „Das ist die Band“, sagt Mayer und zeigt auf das Glockenspiel, das im engen Treppenhaus nur noch auf den Einsatz wartet.

Alexander Mayer als „Erfinder“ (rechts) und Thomas Hollering als „Doktor“ (links) schauen bei der „Rockband“ im Fürther Rathausturm natürlich stilecht mit Sonnenbrille vorbei. © Nikolas Pelke

„Rockenden Glocken“ klingen auf Rathaus-Balkon am besten

Dann steht Mayer auf dem Balkon und rückt die Sonnenbrille fast wie ein Rockstar lässig auf der Nase zurecht. Auf dem schlanken Turm, der hoch über dem Stadtparlament fast genauso majestätisch wie der Palazzo Vecchio in Florenz thront, dürfen ansonsten nur Fußballer mit Meisterschale tanzen oder Lampions zur Kirchweih funkeln, erzählt Mayer und schaut eine Etage über den Glocken auf die Uhr. „Der Sound ist hier oben am besten“, freut sich Mayer und wartet bis die Glocken der umliegenden Kirchen endlich mit dem Bimmeln aufhören.

Pünktlich um 12.04 Uhr startet Stairway to Heaven in Fürth

Genießen den einzigartigen Sound am liebsten auf dem windumwehten Balkon eine Etage über dem ohrenbetäubenden Sound des Glockenspiels: Alexander Mayer und Thomas Hollering (von links). © Nikolas Pelke

Nach dem Auftritt der „Vorband“ - pünktlich um 12 Uhr und vier Minuten - Fürth will den Gotteshäusern keine Konkurrenz machen - erklingen endlich die ersten, unverwechselbaren Töne. „Ich wollte eigentlich, dass neben der Melodie auch die Gitarrenbegleitung dabei ist, aber das ist technisch leider nicht möglich gewesen“, sagt Mayer und lauscht zufrieden grinsend der berühmten Rockballade auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung auf dem windumwehten Balkon des Fürther Rathauses.

Anschaffung hat sich für Fürth längst bezahlt gemacht

Die Idee zu dem kuriosen Glockenspiel hatte Mayer übrigens zur 1000-jährigen Geburtstagsparty der selbst in Franken häufig immer noch leicht unterschätzten Kleeblattstadt. Die 20.000 Euro teure Anschaffung hat sich mittlerweile wohl schon mehr als bezahlt gemacht. Der rockende Glockenturm sei schon häufig bei bekannten Quiz-Sendungen im Fernsehen aufgetaucht., erzählt Mayer. Die Kandidaten in den Rate-Shows hätten immer nicht glauben können, dass eine Stadt im vermeintlich konservativen Freistaat im Glockenspiel auf Led Zeppelin setzt. „Heute sind allein die Glocken schon so viel Geld wert“, ist sich auch Turmuhren-Experte Thomas Hollering sicher, der sich zuletzt um die defekte Steuerungsanlage gekümmert hat.

Im letzten Jahr hatten die rockenden Glocken plötzlich den wohlklingenden Dienst verweigert. Nach der Inspektion steuert Hollering die berühmte Melodie nun über einen kleinen Computer zu dem gusseisernen Orchester. Nur die Lautstärke-Regler dürfen immer noch nicht voll aufgedreht werden. Das liegt laut Mayer weniger an den Glocken selbst, sondern eher an den sensiblen Ohren der lärmempfindlichen Nachbarschaft, die in dem feierwütigen Fürth gerne etwas schneller als andernorts den Weg zum Richter wählt.

Höhere Lautstärke scheitert an lärmempfindlichen Nachbarn

„Leider hört man den Song wirklich nur, wenn man direkt beim Rathaus steht“, ärgert sich Mayer ein wenig über den undankbaren Teil des Publikums. Logisch, er würde sich etwas mehr Power beim Sound wünschen. Den gibt es bislang nur zwischen Falkennestern und Treppenstufen im Fürther Wahrzeichen - dann allerdings gleich genauso ohrenbetäubend wie in der ersten Reihe eines zünftigen Rock-Konzertes.

