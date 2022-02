Über Monate Raub im großen Stil - Räuber-Duo erbeutet 775 Kilogramm Kupfer

Ein Räuber-Duo hat in Mittelfranken über mehrere Monate Kupfer im dreistelligen Kilogramm-Bereich erbeutet. (Symbolbild) © Volker Rauch/Imago Images

Die Kriminalpolizei Schwabach hat eine Serie von Kupferdiebstählen aufgeklärt. Die Ermittlungen dauerten fast vier Monate an und sind jetzt abgeschlossen.

Röttenbach/Heideck - Nach knapp vier Monaten Ermittlungsarbeit hat die Kripo Schwabach eine Serie von Kupferdiebstählen aufgeklärt. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken nahmen Beamte in Röttenbach (Landkreis Roth) bereits Anfang November 2021 zwei Tatverdächtige fest, nachdem diese in ein Vereinsheim in Heideck (Landkreis Roth) einbrachen und etliche Kupferdachrinnen klauten. Bei den folgenden Ermittlungen kam dann heraus, dass die Tat am Vereinsheim nicht die Einzige der beiden Kriminellen war.

Röttenbach: Heideck nur die Spitze des Eisbergs

In der Nacht zum 6. November 2021 beobachteten zivile Beamte der Polizei Schwabach einen verdächtigen Mercedes Sprinter in der Nähe eines Vereinsheims in Heideck. Zunächst konnte sich der Wagen unerkannt vom Gelände entfernen, doch die Polizei entdeckte den Transporter einige Zeit später im Röttenbacher Industriegebiet. Zur selben Zeit stellte die Polizei fest, dass am Vereinsheim eingebrochen wurde und die Dachrinnen geklaut wurden. Daraufhin wurde der Sprinter sofort festgehalten und kontrolliert.

Röttenbach: Tatwerkzeuge gefunden

Zwei Männer im Alter von 18 und 26 Jahren mussten sich nun den Beamten stellen und der Transporter wurde untersucht. Die Dachrinnen konnte man zwar nicht finden, dafür aber verdächtiges Tatwerkzeug für den Einbruch ins Vereinsheim, so das Polizeipräsidium. Nun vermutete die Polizei, dass die Verdächtigen ihre Kupferbeute im Industriegebiet Röttenbach versteckt hatten. Auf richterliche Anordnung wurde das Gelände noch in derselben Nacht unter die Lupe genommen. Und die Beamten wurden schnell fündig. In einem Container kam ein riesiges Arsenal an Diebesgut zum Vorschein. Unter anderem fand die Polizei Fahrräder, Werkzeuge und Rasenmäher.

Röttenbach: Diebesgut im Wert von knapp 30.000 Euro

Die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sofort festgenommen und in Haft genommen. Die Kripo Schwabach stelle daraufhin eine Arbeitsgruppe auf die Beine, um die Diebstähle aufzuklären. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken, konnte man 20 Delikte mit dem Räuber-Duo in Verbindung bringen. Die beiden Männer stehen nun im Verdacht in den letzten sechs Monaten etliche schwere Raubzüge unternommen zu haben. Insgesamt erbeuteten die zwei Verbrecher 775 Kilogramm Kupfer und andere Gegenstände im Wert von knapp 30.000 Euro.

