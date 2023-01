Fürther fährt mit E-Roller in Sparkasse: „Dann festgestellt, dass sein Konto leer ist und zu Fuß nach Hause“

Von: Tanja Kipke

Teilen

Mit dem E-Roller Geld abheben: Ein Fürther wollte sich offenbar ein paar Meter zu Fuß sparen. © Screenshot Jodel

Ein Fürther war offenbar so faul, dass er mit dem E-Roller in eine Sparkasse fuhr, um am Automaten Geld abzuheben. Ein Nutzer hielt die Szene in der App Jodel fest.

Fürth – In der App Jodel halten Nutzer kuriose Situationen aus ihrem Alltag fest. Erst vor wenigen Tagen ging ein Zettel aus Regensburg viral, auf dem sich ein Nachbar über das Babygeschrei im Haus beschwerte. In Fürth nahm ein Nutzer ein Foto in einer Sparkasse auf. Das Ungewöhnliche daran: Vor einem Geldautomaten parkt ein E-Roller. Da wollte sich jemand wohl ein paar Schritte sparen.

E-Roller parkt in Fürther Sparkasse: „Keinen Meter zu viel“

Der Nutzer schreibt zu dem Foto: „Keinen Meter zu viel“. In der App machen sich Jodel-Nutzer über den Fahrer des E-Rollers lustig. Eine kommentiert das Bild mit den Worten: „Und dann festgestellt, dass das Konto leer ist und man zu Fuß nach Hause muss“. Berechtigter Einwand. Die Person hätte den Roller schließlich auch „laufen lassen“ können, um nach dem Geld abheben wieder weiterfahren zu können.

Ein anderer schreibt: „Kraftfahrzeug in einer Bank parken. Wenn Rentner mit ihrem Kraftfahrzeug, also Auto, in eine Bank fahren, kommt es in den Nachrichten.“ Damit spielt der Nutzer womöglich auf einen Fall an, der sich vor wenigen Tagen in Fürth ereignete. Ein Senior war mit seinem Mercedes im Verkaufsbereich einer Apotheke gelandet. Die Polizei geht von einem Fahrfehler aus.

Statt zu Fuß mit dem Auto durch die Eingangstür: Ein Senior landete in einer Apotheke. © dpa/Polizei Mittelfranken

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt Fotostrecke ansehen

Foto amüsiert Jodel Nutzer: „Finde ich nice. Also hätte ich genauso gemacht“

„Mir gefällt, wie schön sauber parallel der zum Teppich abgestellt wurde“, mischt sich ein anderer Nutzer in die Jodel-Unterhaltung ein. Eine gewisse Symmetrie ist auf dem Foto tatsächlich zu erkennen. Ein anderer schreibt nur: „Find ich nice. Also hätte ich genauso gemacht“. (tkip)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.