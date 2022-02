Chlorgasaustritt in Seniorenheim: Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort - Mann muss ins Krankenhaus

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Zahlreiche Einsatzkräfte waren bei einem Chlorgasaustritt im Landkreis Roth vor Ort. © News5

In einem Seniorenheim im Landkreis Roth ist am Wochenende Chlorgas ausgetreten. Ein Mann musste deshalb ins Krankenhaus gebracht werden.

Rednitzhembach - In einem Seniorenheim in Rednitzhembach (Landkreis Roth*) ist es am gestrigen Sonntag (13. Februar) zu einem Cloraustritt gekommen. Die Polizei teilte am Montag mit, dass der Hausmeister der Heims in einem Krankenhaus untersucht werden musste. Unter den 50 Bewohnerinnen und Bewohnern gab es keine Verletze. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Chlorgasaustritt in Seniorenheim: Undichte Leitung im Technikraum des Schwimmbads

Gegen 20 Uhr ging am Sonntagabend der Anruf bei Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ein. Im Wohnheim in Rednitzhembach angekommen, entdeckten die Einsatzkräfte im Technikraum des Schwimmbads eine undichte Leitung. Aus dieser floss die Chlor-Flüssigkeit. Das Lüften der Räume genügte, weshalb das Gebäude nicht evakuiert werden musste. (ly/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.