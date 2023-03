Sechs Unbekannte attackieren zwei Fußgänger in Franken und flüchten

Schläge und Tritte

Sechs Unbekannte haben in Roth zwei Männer zu Boden gestoßen und nach den Beiden getreten und geschlagen. Danach flüchteten die Täter.

Roth - In Roth griffen am Dienstag, 28. Februar, sechs noch unbekannte Personen zwei Fußgänger an. Die Polizei bittet in einer Pressemitteilung um Zeugenhinweise.

Unbekannte greifen Fußgänger in Roth an - Schläge und Tritte gegen zwei Männer

Demnach liefen die Fußgänger - zwei Männer im Alter von 25 und 37 Jahren - gegen 22.40 Uhr den Gehweg der Allersberger Straße auf Höhe des Wiesengrunds entlang, als sie von den sechs Unbekannten angegriffen wurden. Die Angreifer stießen die Männer zu Boden, wo sie nach ihnen schlugen beziehungsweise traten. Die Täter entwendeten die Mütze des jüngeren Mannes und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Die Fußgänger wurden durch den Angriff leicht verletzt, medizinisch versorgt werden musste das Duo aber nicht.

Nach Angriff auf Fußgänger in Roth - Polizei sucht Zeugen

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge ist zu den Angreifern bekannt, dass diese etwa 20 bis 25 Jahre alt waren und dunkle Kleidung getragen haben sollen. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. (kam)

