„Damen dürfen nicht rein“: Barbier will Rückzugsort für Männer schaffen

Von: Miriam Haberhauer

Einen „Rückzugsort für Männer“ wollen Daniel Cvetkovikj und sein Team im Barbershop kreieren. © Daniel Cvetkovikj

Ein mittelfränkischer Barbier spaltet die Gemüter – mit einem simplen Hinweis im Schaufenster. Dabei wolle damit lediglich die Intimsphäre der Männer zu schützen und alte Traditionen bewahren.

Weißenburg – Neben den Öffnungszeiten weist der Barbier Jefferson in Weißenburg auf eine ungewöhnliche Regelung hin: „Damen haben keinen Zutritt“ steht in großen schwarzen Lettern an der Glasfront. Im Gespräch mit Merkur.de erzählt Inhaber Daniel Cvetkovikj von den Hintergründen.

Zutritt nur für Männer: Barbershop in Kleinstadt polarisiert

„Wir lieben Frauen! Frauen stehen für uns an erster Stelle“, stellt Cvetkovikj klar. Dass sie den Laden nicht betreten sollen, sei aber auch für das weibliche Geschlecht nur von Vorteil, so der Barbermeister: Zum einen werden ihre Männer im Barbershop wieder „schön gemacht“ – wovon beide Seiten profitierten. Zum anderen solle sich jeder in seinem Laden wohlfühlen. Man sei nun mal ein Barbershop für Männer. „Ich finde es komischer, wenn 15 Männer eine Frau anschauen“, so Cvetkovikj.

Safespace für Männer – Barbiere als „Beziehungsratgeber und Psychologen“

Die Herren der Schöpfung erwartet im Barbershop Jefferson ein privater Rückzugsort: „Wir wollen eine Männerzone, ein Männerwohnzimmer kreieren“, so der Barbier. „Die Männer können hier über ihre Probleme reden. Wir Barbiere dienen dabei gleichzeitig auch als Beziehungsratgeber und Psychologen.“

Vielen Kunden sei es unangenehm über Themen wie Haarausfall, Toupés und dergleichen zu reden, wenn Frauen mit anwesend sind, so Cvetkovikj. Dem Inhaber ist es deshalb ein Anliegen, die Intimsphäre der Männer zu schützen und ihnen einen geschützten Raum zu bieten.

„Nicht böse gemeint“ - Barbier verweist auf Tradition und Philosophie

„Das ist auch gar nicht böse gemeint. Wir sind die Letzten, die Frauen hassen“, betont der Barbier wiederholt. Es gehe vielmehr darum, an Tradition und Philosophie des Barbershops als Rückzugsort für Männer festzuhalten. Auf der Webseite heißt es daher auch: „Die Tradition der Barbiere hochhaltend, bietet der Shop eine Plattform zum Austausch mit anderen Männern in entspannter Atmosphäre – in entsprechender Runde gerne bei einem Bier oder Glas Whiskey und einer Zigarre. Aus diesem Grund ist Frauen der Zutritt leider grundsätzlich nicht gestattet.“

„Männer freuen sich darüber“ – Resonanz überwiegend positiv

Die Regelung kannte Cvetkovikj schon von früheren Kollegen aus Frankfurt: „Dort war man viel strenger als wir hier. Und dort hat es auch niemanden interessiert“, berichtet der Barbier. Mit der Eröffnung seines eigenen Barbershops 2017 brachte Cvetkovikj die Regelung dann auch mit nach Weißenburg – Und stößt damit überwiegend auf positive Resonanz. „Die meisten Männer freuen sich darüber.“ Und auch die Frauen zeigten sich größtenteils verständnisvoll. Zumal sie in Ausnahmesituationen mittlerweile ebenfalls im Salon in der Eichstätter Straße willkommen sind. Beispielsweise um Gutscheine zu kaufen oder Kinder nicht alleine bleiben wollen.

Mitglieder des Stadtrats Weißenburg äußerten sich auf Anfrage der Redaktion bislang noch nicht zu der Thematik. Gegenüber den Nürnberger Nachrichten fand Victor Rother (parteilos) jedoch bereits eindeutige Worte: „Das ist ganz klar Diskriminierung“, so der Stadtrat. „Man kann ja auch nicht an die Tür schreiben: Ausländer dürfen nicht rein oder behinderte Menschen dürfen nicht rein. So etwas darf es in unserem demokratischen Land nicht geben, eigentlich darf es nirgendwo auf der Welt so etwas geben.“

