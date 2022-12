Von Nürnberg nach Italien versetzt: Pilot klagt gegen Ryanair

Von: Katarina Amtmann

Eine Ryanair-Maschine am Nürnberger Flughafen. Mehrere Piloten hatten gegen die Fluggesellschaft geklagt (Archivbild). © IMAGO / Aviation-Stock

Die Ryanair-Homebase in Nürnberg wurde im März 2020 geschlossen, die Piloten daraufhin nach Italien versetzt. Mehrere klagten gegen die Fluggesellschaft.

Nürnberg/Bologna - Muss ein Pilot seine Versetzung ins Ausland akzeptieren? Mit dieser Frage hat sich am Mittwoch, 30. November, ein Gericht befasst.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschied nun: Unternehmen können ihre Beschäftigten auch ins Ausland versetzen, wenn dies nicht im Arbeitsvertrag oder anderweitig ausgeschlossen worden ist. Anderes gilt nur, wenn im Einzelfall die Versetzung unbillig ist. Damit wies das BAG mehrere Piloten des irischen Billigfliegers Ryanair ab.

Hintergrund des Streits ist die Schließung der Ryanair-Homebase am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg Ende März 2020. Weil es in Deutschland keine freien Stellen für die dort stationierten Piloten gab, wurden sie alle an Flughäfen in Italien versetzt, der Kläger im Leitfall nach Bologna (Region Emilia-Romagna).

Ryanair-Piloten müssen Versetzung nach Italien akzeptieren

Die Versetzung hielt er für unwirksam. Eine Versetzung ins Ausland sei vom Weisungsrecht des Arbeitgebers nicht mehr umfasst. Ryanair widersprach und verwies auf einen mit der Vereinigung Cockpit geschlossenen Sozialplan.

Wie schon in den Vorinstanzen bekam Ryanair auch vom BAG recht. „Eine Begrenzung des Weisungsrechts auf Arbeitsorte in der Bundesrepublik Deutschland ist dem Gesetz nicht zu entnehmen“, stellten die Erfurter Richter in ihrer Begründung klar. Auch im Arbeitsvertrag sei ein Arbeitsort innerhalb Deutschlands nicht vereinbart gewesen.

Beschäftigung in Nürnberg nicht mehr möglich: Ryanair-Pilot nach Italien versetzt

Unbillig sei die Versetzung ebenfalls nicht. Nach Schließung des Standorts sei einer Weiterbeschäftigung in Nürnberg nicht mehr möglich gewesen - und eine Präferenz für einen bestimmten anderen Ort habe der Pilot nicht angegeben. Alle Nürnberger Ryanair-Piloten seien nach Italien versetzt worden.

Hohe Lohneinbußen nach Italien-Versetzung: Nürnberger Ryanair-Pilot klagt

Dass der Pilot dadurch hohe Lohneinbußen von über 50.000 Euro im Jahr hat, mache die Versetzung ebenfalls nicht unbillig, so die Richter. Denn dies liege einfach daran, dass der von der Vereinigung Cockpit mit Ryanair vereinbarte Tarifvertrag nur für Deutschland gilt. (kam/AFP)

