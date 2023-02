Nach Saharastaub: „Temperaturen schnellen nach oben“ - Skandinavische Kaltluft sorgt für Föhn

Von: Katarina Amtmann

Erst Saharastaub und dann Föhnwetter? © IMAGO / Christian Offenberg / Heinz Gebhardt (Collage: Merkur.de)

Erst kommt der Saharastaub nach Bayern, dann Schneeschauer gefolgt von Föhn? Ein Wetter-Experte aus Franken gibt einen Ausblick auf die kommenden Tage.

Nürnberg - Oft zeigte sich das Wetter in Bayern in den vergangenen Tagen von seiner sonnigen Seite. Strahlend blauer Himmel erfreute die Menschen. Doch bleibt es so?

Wetter in Franken: Temperaturen bis +10 Grad - „Starke Böen“

Bis zum späten Freitagnachmittag, 24. Februar, ist es stark bewölkt bis bedeckt. Einzeln kommen auch Regenfälle hinzu, wie es in der Prognose von Wetter-Experte Stefan Ochs für das Einzugsgebiet der Regnitz heißt. Die Temperaturen bleiben mit +10 Grad mild. Der Wind ist anfangs nur schwach, ab Freitagnachmittag „dann aber zeitweise mäßig mit starken Böen.“

Kaltfront überquert Franken: Schnee und Regen möglich

„Am Freitagabend überquert uns von Norden her eine Kaltfront mit ihrem Niederschlagsband. Dabei fällt in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz Schnee und ansonsten Regen“, so die Vorhersage des Wetter-Experten. In der Nacht zum Samstag gibt es dann Schneeschauer. Oberhalb von 400 Meter sinkt die Temperatur unter 0 Grad.

Am Samstag gibt es tagsüber weitere Schneeschauer, in tieferen Lagen teilweise mit Regen vermischt. Die Temperaturen liegen bei maximal +4 Grad im Regnitztal, auf den Jurahöhen maximal bei +2 Grad. „Der in Böen weiterhin starke Wind dreht auf Nordwest“, wie Ochs auf seinem Portal wetterochs.de berichtet.

Skandinavische Kaltluft zieht über Franken - Tief führt zu Föhn in den Alpen

„Mit nordöstlichen Winden (immer noch starke Böen) fließt am Sonntag und Montag skandinavische Kaltluft zu uns“, berichtet der Wetter-Experte. Diese sei mit Taupunkten nahe -10 Grad sehr trocken. Nennenswerte Niederschläge sind demnach nicht mehr zu erwarten.

„Am Dienstag wandert die Kaltluft nach Südwesten weiter und führt über dem westlichen Mittelmeer zur Bildung eines Tiefs. Dadurch setzt in den Alpen Südföhn ein und bei uns schnellen die Temperaturen in höheren Luftschichten nach oben, z.B. in 1500 m Höhe von -10 auf +3 Grad“, so Ochs. Ob sich die warme Luft auch bodennah gegen die Kaltluft durchsetzen kann, ist noch unklar. „Derzeit sieht es nach sonnigem und trockenem Wetter aus mit maximal +5 Grad am Dienstag und +8 Grad am Mittwoch“, berichtet der Wetter-Experte. Die Erwärmung könnte sich am Boden demnach nur eingeschränkt bemerkbar machen.

Zuvor zieht aber erstmal ein spektakuläres Wetterphänomen über den Freistaat: Saharastaub färbt den Himmel geblich-rot. (kam)

