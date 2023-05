„Kampfschmuser“ von Kissen angegriffen: Tierheim sucht Zuhause für Hund Samu

Von: Katarina Amtmann

Das Nürnberger Tierheim sucht mit einem humorvollen Facebook-Post nach einem neuen Zuhause für Hund Samu. Dieses muss außerhalb von Bayern liegen.

Nürnberg - „Kampfschmuser wurde angegriffen: Kissen unter Tatverdacht.“ Das schreibt das Tierheim Nürnberg zu einem Foto auf Facebook, auf dem Hund Samu ganz unschuldig in die Kamera schaut - umgeben von den Überresten eines Kissens.

Staffordshire Terrier sucht Zuhause: Samu von Kissen „angegriffen“?

„Ein Hundebett soll den 6-jährigen Staffordshire Terrier Samu von Donnerstag auf Freitag im Zwinger angegriffen haben“, schreibt das Tierheim im Stil eines Polizeiberichts weiter. Das Hundebett sollte Samu eigentlich eine Freude bereiten, doch „als das Bettchen damit drohte, unbequem zu werden, wollte sich Samu das Bettchen bequem machen. Dabei kam es zum Angriff des Kissens und es explodierte einfach in 1000 Fetzen.“

Samu sei „zum Glück“ unverletzt geblieben, er sucht „nach dem schlimmen Ereignis dringend sein sicheres Zuhause außerhalb Bayerns.“ Denn im Freistaat darf er aufgrund seiner Rasse nicht vermittelt werden. Seine Facebook-Follower bittet das Tierheim nicht über die Rasseliste zu diskutieren, „Gesetz ist Gesetz“.

Hund Samu sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Hund Samu sucht Zuhause - Auch Welpe und Hunde-Oma hoffen auf neue Familie

Samu habe sich toll entwickelt, er sei in verträglicher Kerl und es lohne sich, ihn kennenzulernen. Auch Rica sucht ein Zuhause. Sie ist erst 17 Wochen alt und kennt bisher nur das Tierheim. Aufgrund ihrer Rasse ist es aber gar nicht so leicht, eine Familie für sie zu finden. Hunde-Oma Gimich will die ihr verbleibende Zeit ebenfalls nicht im Tierheim verbringen.

Wer einem der Hunde ein Zuhause geben will, kann den Interessentenbogen des Tierheims ausfüllen. Ein Follower hat aber mit Blick auf Samu noch einen lustigen Tipp für das Tierheim: „Aber vermittelt ihn bitte nicht in einen Haushalt mit Sofakissen. Nach diesem schrecklichen Erlebniss wird der arme Kerl das nicht mehr verkraften.“ (kam)

