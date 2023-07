In bayerischer Gemeinde riecht es vermehrt nach Fäkalien: Stadtverwaltung erklärt die Ursachen

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Die Anwohner in Gunzenhausen nehmen vermehrt einen Fäkalgeruch in der Stadt wahr. Eine Sanierung und moderne Toiletten sind zwei der Gründe für das strenge Aroma.

Gunzenhausen – Bei sommerlich hohen Temperaturen kann lüften helfen, damit die Luft in den Innenräumen nicht zu stickig wird. In Gunzenhausen überlegen sich die Anwohner aber derzeit zweimal, ob sie die Fenster öffnen wollen. Der Grund: In der mittelfränkischen Stadt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen riecht es nach Fäkalien. Manuel Grosser von der Stadtverwaltung Gunzenhausen erklärte Merkur.de, wie es zu dem etwas strengeren Geruch in dem Ort kam und was dagegen unternommen werden soll.

Die Sanierung des Faulturms in Gunzenhausen ist im vollen Gange. © Stadtverwaltung Gunzenhausen

Täglich einen Container „organisches Material“: Sparsame Toiletten sorgen für strengen Geruch

„Der Grund sind Essensreste und Fäkalien, die nicht ausreichend und vollständig zur Kläranlage gespült werden“, beginnt Grosser zu erklären, wie es zum Fäkalgeruch in den Straßen von Gunzenhausen kam. Hinzu kommt eine längere Trockenphase ohne ausreichend Niederschläge, die einen direkten Einfluss auf den Wasserdurchfluss der Kläranlage haben. Grosser erklärt zudem, dass moderne Toiletten immer weniger Wasser nutzen, was dementsprechend auch in der Kanalisation fehlt.

Die Kläranlage von Gunzenhausen befindet sich außerhalb der Stadt in einem unbewohnten Gebiet. Das wechselnde Wetter und die Sanierung des Faulturms sorgen ebenfalls dafür, dass der Fäkalgeruch in die Stadt geweht wird. Pro Tag fallen in Gunzenhausen laut Grosser zwischen 30 und 50 m³ „organisches Material“ an. Zum Vergleich: Ein 20-Fuß-Container hat ein Fassungsvermögen von rund 33 m³. Das strengriechende Material kann aber nicht in einem luftdichten Behälter gelagert werden. Aufgrund der Sanierung des Turms muss das Material in einem Auffangbecken außerhalb des Gebäudes aufbewahrt werden. „In direkter Nähe zur Kläranlage ist unter bestimmten Windverhältnissen ein Geruch wahrnehmbar“, so Grosser.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Gunzenhausen hofft auf Regen: Wenig Prävention geplant

Die Stadtverwaltung teilte unterdessen mit, was gegen den strengen Geruch unternommen werden soll. „Der Wasserdurchfluss innerhalb des Kanalsystems ist in erster Linie wetterabhängig. Dagegen wird der aktuell außen gelagerte Klärschlamm in der Kläranlage regelmäßig gepresst und entsorgt“, erklärte Grosser Merkur.de.

Weitere Präventionsmaßnahmen sind allerdings nicht möglich, weil die Kläranlage auch während der Sanierung den Betrieb aufrechterhalten muss. Die Sanierung soll voraussichtlich im Herbst abgeschlossen sein. Erst dann kann das „organische Material“ wieder im Faulturm aufbewahrt werden. Grosser geht bis dahin von mehr Regen aus, was die Situation erleichtern soll.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.