Kurzes Sommer-Intermezzo vor neuem Wintereinbruch: Radikale Wetter-Wechsel in Franken stehen bevor

Von: Adriano D'Adamo

Das Wochenende bringt für Franken die Höchsttemperaturen ein. Jedoch wird für den Wochenbeginn bereits mit Schnee gerechnet. Das Wetter über Franken bleibt jedoch relativ kühl für die kommenden Tage.

Nürnberg – Der Frühling hat offiziell bereits vor einem Monat am 20. März begonnen, aber so richtig zeigen will er sich noch nicht. Das Wetter in Franken wird für den Rest der Woche recht kalt werden. Zwar kann am Wochenende mit bis zu 20 Grad gerechnet werden, aber Anfang nächster Woche wird es in Teilen Frankens schneien.

Wetter über Franken: Stabil niedrige Temperaturen und wenig Regen

Am Mittwoch (19. April) lag die Höchsttemperatur bei kaum über elf Grad. Aus dem Osten zog ein abgeschlossenes Kaltluftgebiet über Franken her. Zum Abend hin wird die Luft trockener, es scheint sogar die Sonne.

Doch der Frieden ist nicht von kurzer Dauer. Bereits in der Nacht rollt eine neue Regenfront heran. Zuerst zieht es im Raum Bamberg zu – und regnet immer wieder. Weiter im Süden bleibt es sternenklar, berichtet der regionale Wetter-Blog Wetterochs.

Donnerstag (20. April) wird es deutlich wärmer und die Luft feuchter. Dennoch soll die Höchsttemperatur lediglich bei maximal zwölf Grad liegen. Am Nachmittag kann es gelegentlich regnen und zu starkem Wind aus dem Osten kommen. Dafür wird der Himmel wenig bewölkt sein.

Ab Freitag (21. April) steigen die Temperaturen rasant an und sollen voraussichtlich 16 Grad erreichen. Trotzdem scheint laut Wetterochs die Sonne nur zeitweise und es kann in ganz Franken immer mal wieder schütten. Am Samstag (22. April) schaut dann kurz der Sommer vorbei – und zwar mit einem deutlichen Temperaturplus auf über 20 Grad und weitgehend trockenem Wetter.

Sommer-Samstag: DWD rechnet mit bis zu 20 Grad

Der Deutsche Wetterdienst rechnet sogar mit Höchsttemperaturen von 18 bis 22 Grad in weiten Teilen Frankens. In der Nacht auf den Sommer-Samstag gehen die Temperaturen allerdings auf bis zu 5 Grad zurück. Weiter zum Sonntag (23. April). Da bleibt es ebenfalls mild, es kommt aber vermehrt zu Regenschauern über Franken bei maximal 17 Grad.

Neuer Wintereinbruch zur neuen Woche: Schnee ab Mitte der Woche möglich

Jedoch war es das auch schon mit den warmen Tagen. Ab dem Beginn der nächsten Woche ist mit einem neuerlichen Wintereinbruch zu rechnen. In höheren Lagen kann es schneien, in tieferen Regionen kommt es nach aktuellen Langzeitprognosen zu Schneeregen. Mitte nächster Woche wird es vereinzelt zu Frost in der Nacht kommen.

