„Bitter“: Nürnberger Schnepperschütz-Café zittert um die Zukunft - Ärger über die Stadt

Von: Nikolas Pelke

Das „Schnepperschütz“ am Hallertor gilt seit Jahren als beliebter Treffpunkt am Pegnitzufer in Nürnberg. © Nikolas Pelke

Erst Pandemie, dann Vollsperrung: Schnepperschütz-Wirt Ralf Siegemund beklagt sich bitter über die Stadt Nürnberg und will notfalls den beliebten Treffpunkt auf der Hallerwiese am Pegnitzufer schon bald zusperren.

Nürnberg - Für das beliebte Schnepperschütz-Café ist es schon einmal besser gelaufen. Nach der Corona-Pandemie hat die Stadt Nürnberg den stark frequentierten Fuß- und Radweg direkt vor der Nase im Frühjahr gesperrt. Bis zuletzt hat Schnepperschütz-Wirt Ralf Siegemund darauf gehofft, dass die Stadt die Vollsperrung schneller als geplant wieder aufhebt. Doch diese Hoffnungen haben sich in Luft aufgelöst.

Das Rathaus hat nun angekündigt, dass die bestehenden Sperrungen zwischen Kettensteg und Hallertorhof doch noch nicht aufgehoben werden können. Die Stadt habe geprüft, ob die Absperrgitter vorzeitig entfernt werden können. Dies sei allerdings nicht möglich, hat das Rathaus in einer Mitteilung kürzlich relativ lapidar mitgeteilt.

Durch die Umgestaltung des benachbarten Nägeleinsplatzes soll der Fuß- und Radweg zwischen Kettenbrücke und Hallertürlein nun doch bis zum Jahreswechsel gesperrt bleiben. © Nikolas Pelke

Nürnberger „Schnepperschütz“-Café zittert um die Zukunft

„Wenn die Stadt den Rad- und Fußweg zum Hallertürlein nicht bald freigibt, muss der ,Schneppi` seine Saison wegen Unrentabilität zeitnah beenden“, hat daraufhin Ralf Siegemund seinem Ärger als Reaktion auf die schlechte Nachricht im Internet nun Luft gemacht. Der Wirt des Schnepperschütz, der aus einer historischen Bedürfnisanstalt mit viel Engagement ein Kult-Treffpunkt gemacht hat, verweist darauf, dass die Stadt ihn bereits im Frühjahr vor vollendete Tatsache gestellt und den stark frequentierten Fuß- und Radweg am Pegnitzufer ohne Vorwarnung einfach gesperrt habe. Bis zuletzt hatte Siegemund darauf gehofft, dass die Stadt die Sperrung spätestens nach dem Sommer wieder beendet.

Schnepperschütz-Wirt Ralf Siegemund hatte bis zuletzt darauf gehofft, dass die Stadt Nürnberg die Sperrung nach dem Sommer wieder aufhebt. © Nikolas Pelke

Diesem frommen Wunsch kann die Stadt offensichtlich aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht nachkommen. Aufgrund der Umbauarbeiten des benachbarten Nägeleinsplatzes in der historischen Altstadt sollen die Sperrungen für den Fuß- und Radverkehr noch bis zum Jahresende bestehen bleiben. Hintergrund seien „unvorhersehbare Verzögerungen“ wie beispielsweise archäologische Funde von historischen Tonscherben und Mauerfundamenten. Außerdem könnten einige Schlosserarbeiten beispielsweise beim Hallertorhof aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst in den nächsten Wochen beginnen. Insgesamt würden die Arbeiten allerdings im Zeitplan liegen, betonte die Stadt.

Die Stadt Nürnberg verweist auf Verzögerungen bei der Umgestaltung des Nägeleinsplatzes, die eine vorzeitige Aufhebung der Sperrung des Fuß- und Radweges verhindert hätten. © Nikolas Pelke

Nürnberger Schnepperschütz-Wirt beschreibt Sperrungen nach Corona-Jahren als besonders „bitter“

Dass die Sperrungen vor seinem beliebten Lokal nicht vorzeitig aufgehoben werden können, bezeichnet Ralf Siegemund freilich trotzdem als „bitter“. Immerhin sei durch die gesperrten Wege direkt vor dem „Schneppi“, wie die gastronomische Institution mit dem schönen Blick auf die Hallerwiese am Pegnitzufer inzwischen von den Nürnbergern liebevoll genannt wird, der Publikumsverkehr regelrecht eingebrochen.

Die traurige Gleichung lautet für den Wirt: Ohne Durchgangsverkehr, weniger Gäste. Dabei sei der schnelle Cappuccino vor und das entspannte Getränk nach der Arbeit eigentlich die wirtschaftliche Grundlage des Geschäftes gewesen. Durch die verlängerte Sperrung drohen jetzt offensichtlich auch geplante Veranstaltungen im Herbst wie das legendäre Bockbierfest beim Schnepperschütz mehr oder weniger ins Wasser zu fallen. Dankbar sei Ralf Siegemund über das treue Stammpublikum, das trotz Sperrungen und Umwegen den Weg in seinen malerischen Kult-Laden am Pegnitzstrand zuletzt weiterhin gefunden habe.

Sitzen auf der Treppe vor dem Schnepperschütz gehört in Nürnberg fast schon zum Lebensgefühl dazu. © Nikolas Pelke

Dehoga: „Wir hoffen darauf, dass unseren Betrieben wie in der Corona-Zeit geholfen wird“

Derweil hofft der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) aktuell darauf, dass die gesamte Gastro-Branche demnächst wie schon während der Corona-Pandemie aufgrund der galoppierenden Energiepreise mit Finanzhilfen von der Bundesregierung rechnen könne. „Wir hoffen darauf, dass unseren Betrieben wie in der Corona-Zeit geholfen wird. Gott sei Dank haben wir derzeit noch keine verstärkten Hinweise auf eine bevorstehende Pleitewelle in der mittelfränkischen Gastro-Branche“, teilt Dehoga-Bezirksgeschäftsführer Gerhard Engelmann am Donnerstag auf Anfrage mit.

