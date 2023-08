„Schon recht herbstlich“: Sommer vorbei? Wetter-Experte nennt für Franken klares Datum

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ist der Sommer in Nürnberg und Region bald vorbei? Ein Wetter-Experte legt sich fest und gibt einen Ausblick bis Ende der Woche.

Nürnberg - Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, Temperaturen über 30 Grad. Bayern erlebt derzeit täglich bestes Sommerwetter. Oftmals ist es dabei jedoch auch sehr schwül. Doch ein Hoch mit Zentrum über dem Ärmelkanal „tut uns einen Gefallen“, schreibt Stefan Ochs (wetterochs.de) in seiner Prognose für Franken. Denn: Am Rande des Tiefs ist eine schwache Nordwestströmung in Gang gekommen, dadurch ist es nicht mehr so schwül.

Hält noch 30-Grad-Sommerwetter noch diese Woche der Herbst Einzug in Franken? © IMAGO / Wolfgang Maria Weber / Alexander Rochau (Collage: Merkur.de)

Sommer in Bayern vor Ende? Abkühlung in Franken ab Samstag

Auch die tropischen Nächte haben dadurch ein Ende. Tagsüber bleibt es in Franken aber weiter sommerlich heiß, so der Wetter-Experte. Allerdings nicht mehr lange. Am Samstag setzt eine „deutliche und nachhaltige Abkühlung“ ein. Ein vorläufiges End-Datum für das Sommer-Wetter steht damit also fest.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Doch der Reihe nach: Mittwoch und Donnerstag (23. und 24. August) bleibt es sonnig und trocken, das Thermometer steigt auf 30 beziehungsweise 33 Grad. „Am Freitag beginnt die große Wetterumstellung. Es kommt ein in Böen starker Westwind auf und es bilden sich einzelne Regenschauer und Gewitter“, so der Wetter-Experte in seiner Prognose für Franken. Die heiße Luft ist aber noch nicht abgedrängt, weshalb es nochmal gut 30 Grad warm wird.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Am Samstag überquert uns eine Kaltfront mit Regenfällen und Gewittern. Bis zum Mittag können noch 25 Grad erreicht werden, bevor ein Temperaturrückgang einsetzt“, so Ochs. Sonntag und Montag wird es dann „schon recht herbstlich.“ Es ist wechselnd bewölkt mit Regenschauern bei maximal 20 Grad. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen zunächst bei 15 und in der nächsten Woche bei 10 Grad. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.