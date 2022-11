Schulbus kracht in Erlangen in Lkw: Mehrere Schüler verletzt

Von: Thomas Eldersch

Bei einem Busunfall in Erlangen sind mehrere Kinder durch herumfliegendes Glas verletzt worden. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mehrere Kinder wurden bei einem Schulbusunfall in Erlangen am Mittwochmorgen verletzt. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Lkw mitten im Berufsverkehr.

Erlangen – Auf dem Weg zur Schule hat sich am Mittwochmorgen in Erlangen ein Unfall mit einem Schulbus ereignet. Aus bislang noch ungeklärten Gründen stieß dieser mit einem Lkw zusammen. Dabei wurden mehrere Kinder verletzt. Teils mussten sie in einem Krankenhaus weiter versorgt werden.

Unfall in Erlangen: Schulbus kollidiert an Kreuzung mit Lkw

Der Unfall ereignete sich laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegen 7.40 Uhr. Ein Schulbus, besetzt mit etwa 50 Kindern und Jugendlichen, war stadteinwärts auf der Werner-von-Siemens-Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Nürnberger Straße kam es dann zum Unfall. Ein Lkw mit Anhänger, der aus der Werner-von-Siemens-Straße in die Nürnberger Straße einbiegen wollte, kollidierte mit dem Schulbus. Warum die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, blieb zunächst noch unklar.

Durch den Zusammenstoß zerbarsten die Scheiben des Schulbusses. Durch das herumfliegende Glas wurden einige Schülerinnen und Schüler verletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten die Kinder noch vor Ort. Zwei Schüler mussten jedoch mithilfe eines Rettungswagens in ein Krankenhaus zur Nachbehandlung gebracht werden. Kurze Zeit später konnten die übrigen Kinder und Jugendlichen ihre Fahrt in die Schule mit einem Ersatzbus fortsetzen. Weiter heißt es: „Die schulischen Einrichtungen wurden über das Unfallgeschehen in Kenntnis gesetzt und stellen eine fachgerechte Nachbetreuung der Kinder und Jugendlichen sicher.“

Unfallaufnahme und Säuberung führen zu Verkehrsbehinderungen

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Ermittlungen wurde die Straße gesperrt. Es kam deshalb zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, schreibt die Polizei. Die anderen Verkehrsteilnehmer mussten an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 9.45 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Die Polizeiinspektion Erlangen hat jetzt mit den Ermittlungen zur Klärung des Unfalls begonnen. (tel)

