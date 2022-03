Mann brettert mit seinem Auto rücksichtslos über die Straßen und verprügelt einen Unbeteilgten

Die Polizei Zirndorf hat zwei randalierende Männer festgenommen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein Audi-Fahrer und sein Kompagnon sind nicht nur durch rücksichtslose Fahrerei aufgefallen. Sie wollten einen Reifen klauen und verprügelten den Besitzer des Pkw.

Schwabach – Ein Autofahrer hat es in der Nacht zum Montag (21. März) in Schwabach beziehungsweise Neuhof an der Zenn (Lkrs. Neutstadt a.d.Aisch/Bad Windsheim) zu bunt getrieben. Nicht nur, dass er durch seinen aggressiven und rücksichtslosen Fahrstil aufgefallen war. Er und sein Beifahrer gingen auch noch auf einen Unbeteiligten los und verprügelten ihn. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Schwabach: Autofahrer verprügeln Unbeteiligten

Gegen 23.30 Uhr erfuhr die Polizei von dem rüden Pkw-Fahrer. Der Halter eines Audi A 6 soll in der Fürther Straße in Schwabach andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst und genötigt haben. Nach wie vor wird nach dem Auto gefahndet. Gegen 00.35 Uhr gaben Zeugen an, vom Fahrer eines Audi A 6 auf der Staatsstraße 2245 in Neuhof an der Zenn durch starkes Drängeln und Auffahren ebenfalls genötigt worden zu sein.

Als wäre das nicht genug, bretterte der Fahrer wenige Kilometer weiter in Unterschlauersbach (Gemeinde Großhabersdorf im Landkreis Fürth) über einen Verkehrskreisel. Dabei wurde der hintere linke Reifen beschädigt. Der 32-jährige Audi-Fahrer und sein Beifahrer (23) machten sich an einem in Unterschlauersbach geparkten Pkw zu schaffen, um den kaputten Reifen zu ersetzen.

Doch die Alarmanlage des Wagens ging los und rief den Besitzer auf den Plan. Nachdem der die Haustür geöffnet hatte, gingen die erfolglosen Reifendiebe auf den Mann los und malträtierten ihn mit Faustschlägen und Tritten. Das Opfer ging zu Boden, doch die mutmaßlichen Täter ließen nicht von ihm ab und traten ihm sogar ins Gesicht.

Schwabach: Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Die Tatverdächtigen ließen irgendwann von ihrem Opfer ab und versuchten mit ihrem beschädigten Audi zu flüchten. Doch die mittlerweile am Tatort eingetroffene Streife der Polizeiinspektion Zirndorf konnte die Männer festnehmen. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht, ebenso einer der Tatverdächtigen. Er hatte zuvor den Glaseinsatz der Haustüre eingetreten und sich schwer am Fuß verletzt.

Ein Alkoholtest ergab beim Fahrer des Audis einen Wert von über zwei Promille. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer.

