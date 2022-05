Ex-Fußballprofi mit neuer Karriere: Ehemaliger FCN-Spieler übernimmt Traditions-Gasthof

Ex-Fußballprofi Christian Eigner übernimmt Traditions-Gasthaus © Jan Huebner / IMAGO

Während seiner Fußball-Laufbahn spielte Christian Eigler unter anderem für den 1. FC Nürnberg. Jetzt beginnt eine neue Karriere – er übernimmt einen Gasthof.

Schwabach – Als Derby- und Relegationsheld werden ihn die meisten Nürnberg-Fans in schöner Erinnerung haben: Christian Eigler spielte einige Jahre für die Nürnberger, trat für sie sogar in der Bundesliga an. Seine Spezialität: Tore schießen, nicht selten spektakulärer Natur. Wichtige Tore auch, Eigler traf für den Club gegen die Bayern, gegen Fürth und in den wichtigen Relegationsspielen gegen Augsburg und Cottbus.

Frühzeitig musste Eigler jedoch seine Karriere als Fußballprofi beenden. Ein Knieschaden verhinderte eine weitere Teilnahme am Profibetrieb. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für den 38-Jährigen: Er wird Gastronom im Norden Bayerns.

Ex-Fußballer Eigler wird Gastronom in Schwabach

Er habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, in Schwabach, seinem Geburtsort, ein Restaurant zu eröffnen, erzählt er gegenüber infranken.de. Jetzt kam auch die Gelegenheit: Das 500 Jahre alte Traditions-Gasthaus „Goldener Stern“ direkt am Königsplatz Schwabach wurde 30 Jahre lang von der Familie Trutschel geführt – jetzt hat es einen neuen Besitzer.

Der Hauseigentümer Ismail Sahin sei ein guter Freund Eiglers, erzählt er, und sein Konzept für „Den Stern“ habe ihn überzeugt. Viel Neues würden die Gäste zur Eröffnung Anfang Juni vorfinden: Man wolle umbauen, sich etwas moderner ausrichten. Dabei aber angemessen im Rahmen des denkmalgeschützten Traditionshauses bleiben.

Eigler: Spieler für den 1. FC Nürnberg, Wirt für Schwabach

Die Küche beschreibt Eigler gegenüber infranken.de als „fränkisch-overcross“ mit verschiedenen Einflüssen. Aus der fränkischen Brauerei, die „Den Stern“ beliefern wird, macht er noch ein Geheimnis. Anbieten wird der Gasthof, der auch mit zwei großen Biergärten zu begeistern weiß, auch Wein und Cocktails.

Er selbst wolle ein präsenter Geschäftsführer sein, meint Eigler. Er wolle vor Ort sein, helfen, wo es was zu tun gibt, und in Kontakt mit den Gästen treten. Eine Fußballbar solle das Gasthaus aber nicht werden, wenngleich zumindest zur Eröffnung ein paar alte Kollegen des Fußballprofis vorbeischauen werden. (fhz)

