Schreckliche Tat in Franken: Mann sticht auf Nachbarin ein - Not-OP kann Frau nicht retten

Motiv noch völlig unklar

In Schwabach in Franken kam es zu einer schrecklichen Tat: Ein Mann verletzte seine Nachbarin mit einem Messer so schwer, dass sie an den Verletzungen starb.

Eine 55-jährige Frau kam in Schwabach nahe Nürnberg* ums Leben.

nahe Nürnberg* ums Leben. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ihr Nachbar die 55-Jährige mit einem Messer schwer verletzt.

die 55-Jährige mit einem schwer verletzt. Ärzte konnten die Frau im Krankenhaus nicht mehr retten.

Schwabach - Zu einem schrecklichen Vorfall kam es in der Nacht auf Montag (20. Juli) in Schwabach. Eine 55 Jahre alte Frau kam dabei ums Leben.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 62 Jahre alter Nachbar der Frau, mit dem sie in einem Mehrfamilienhaus in der Schwabacher Innenstadt gewohnt hatte, die 55-Jährige mit einem Messer schwer verletzt.

Schwabach in Franken: Mann sticht auf Nachbarin ein - Not-OP kann Frau nicht retten

Die Frau wurde laut Polizei in eine Klinik gebracht und dort notoperiert. Die Ärzte konnten das Leben der 55-Jährigen jedoch in einer Not-OP nicht mehr retten. Das Motiv für die Tat sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe zunächst von einem zwischenmenschlichen Problem als Hintergrund aus.

Der Mann wurde festgenommen und sollte noch an diesem Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Meldung der Polizei im Wortlaut:

„Am späten Sonntagabend (19.07.2020) wurde eine 55-jährige Frau Opfer eines Tötungsdelikts in der Schwabacher Innenstadt. Ein 62-jähriger Tatverdächtiger konnte vor Ort festgenommen werden. Gegen 23.30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale Mittelfranken mehrere Mitteilungen ein, wonach sich eine stark blutende Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Schwabacher Innenstadt befinde. Die verständigten Rettungskräfte fanden daraufhin im Hausflur eine schwer verletzte 55-jährige Frau auf. Offenbar wurde sie von einem 62-jährigen Nachbarn mit einem Messer so schwer verletzt, dass sie noch in der Nacht notoperiert werden musste. Die Frau verstarb in den frühen Montagmorgenstunden an der Schwere der Verletzungen.

Der 62-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Ebenso gelang es, das mutmaßliche Tatwerkzeug sicherzustellen. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung der Hintergründe des Tatgeschehens. Der 62-jährige Tatverdächtige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.“

