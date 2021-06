Bei Durchsuchung: Schwabacher Polizei macht größten Drogenfund ihrer Geschichte

Mutmaßlicher Drogenhändler gefasst

Die Schwabacher Kriminalpolizei ist einem 37-Jährigen auf die Schliche gekommen. In seiner Wohnung stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher.

Schwabach – Am Donnerstag (27. Mai) hat die Schwabacher Kriminalpolizei fast ein Kilogramm Methamphetamin und über zehntausend Tabletten Ecstasy sichergestellt. Das gab das Polizeipräsidium Mittelfranken* in einer Meldung bekannt. Die Beamten nahmen daraufhin einen 37-jährigen Mann und eine 31-jährige Frau fest.

Ermittlungen führen Polizei nach Schwabach - Beamte nehmen Pärchen in Wohnung fest

Bereits im vergangenen Sommer war in einem Paketzentrum in Nordrhein-Westfalen ein verdächtiges Päckchen aufgefallen. Bei der Kontrolle des Inhalts wurde eine größere Menge Methamphetamin gefunden. Polizeiliche Ermittlungen der Beamten aus Schwabach in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg*-Fürth führten schließlich zu einem 37-jährigen Mann aus Schwabach*.

Er stand im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging ein Haftbefehl. Am vergangenen Donnerstag stellten Beamte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung und nahmen ihn fest – ebenso seine anwesende 31-jährige Lebensgefährtin.

Schwabach: Beamte finden große Menge Betäubungsmittel und Ecstasy-Tabletten

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Ermittler mitunter fast ein Kilo Methamphetamin sowie mehr als zehntausend Ecstasy-Tabletten. Das war das erste Mal, dass die Schwabacher Kriminalpolizei eine so große Einzelmenge sichergestellt hat.

Gegen die beiden wird unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Ein Ermittlungsrichter hat mittlerweile einen Haftbefehl gegen beide erlassen. Der 37-Jährige sitzt in einer Justizvollzugsanstalt ein. Der Haftbefehl der 31-Jährigen wurde außer Vollzug gesetzt. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

