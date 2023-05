Schwerer Doppelunfall in Bayern: Motorradfahrer stürzt – dann kracht ein Mercedes in den Absperrwagen

Von: Felix Herz

Nahe Nürnberg hat sich ein schwerer Doppelunfall ereignet. Zunächst stürzte ein Motorradfahrer, dann stieß ein Mercedes-Fahrer in einen Absperrwagen. Letzterer hatte wohl bereits vor dem Zusammenstoß einen medizinischen Notfall. © NEWS5 / Grundmann

In Mittelfranken haben sich zwei Unfälle nacheinander ereignet. Zunächst war ein Motorradfahrer gestürzt – dann krachte ein Mercedes in einen Absperrwagen.

Röthenbach an der Pegnitz – In der Nähe von Nürnberg hat sich ein schwerer Doppel-Unfall ereignet. Am Dienstagmittag, 2. Mai, stürzte laut Berichten von News5 aus bisher ungeklärter Ursache ein Motorradfahrer, nachdem er ein Auto touchiert hatte. Dann folgte noch ein weiterer Unfall.

Zwei schwere Unfälle nahe Nürnberg: Motorradfahrer und Autofahrer schwer verletzt

Zu den Unfällen kam es auf der A9 Richtung Nürnberg zwischen Lauf und Kreuz Nürnberg. Dort geriet ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in Kontakt mit einem Auto, daraufhin stürzte er und verletzte sich schwer. Infolgedessen wurde die A9 gesperrt. Dann ereignete sich jedoch direkt der nächste, schwere Unfall.

Ein Mercedes krachte von hinten in einen Absperrwagen. Nach ersten Informationen vom Unfallort war dies jedoch nicht die Folge einer Unaufmerksamkeit vonseiten des Mercedes-Fahrers, sondern passierte aufgrund eines medizinischen Notfalls. Nachdem die Einsatzkräfte den Fahrer aus seinem Wagen geborgen hatten, wurden sofort Reanimationsmaßnahmen durchgeführt.

Hubschrauber im Einsatz: Zwei Personen nach zwei Unfällen schwer verletzt

Laut News5 hatten die Reanimationsmaßnahmen nichts mit dem durch den Unfall verursachten Aufprall zu tun. Vielmehr hatten sie „internistische Ursachen“, heißt: Sie waren eine Folge des medizinischen Notfalls, wegen dem der zweite Unfall überhaupt erst passiert war.

Der Motorradfahrer sowie der Mercedes-Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sogar ein Rettungshubschrauber war vor Ort, beide wurden jedoch mit Krankenwägen in die Klinik gebracht. (fhz)

