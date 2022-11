Schwerer Verkehrsunfall in Nürnberg: Fußgängerin wird von Auto erfasst

Die Frontscheibe des Unfallfahrzeugs wurde durch den Einschlag der Frau zertrümmert. © Vifogra

Eine Fußgängerin wurde am Montagmorgen beim Überqueren einer Straße am Nürnberger Nordostbahnhof von einem Auto erfasst. Der Unfallhergang wird nun geklärt.

Nürnberg - Am Montagmorgen, den 14. November, kam es in Nürnberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtete, wurde eine Frau von einem Auto erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

Nürnberg: Frau wird beim Überqueren der Straße von Auto erfasst und erleidet schwere Verletzungen

Die Frau überquerte demnach am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr zu Fuß die Kieslingstraße auf Höhe des Busbahnhofs am Nordostbahnhof, als sie von dem aus Osten heranfahrendem Auto erfasst wurde. Die Frontscheibe des Autos wurde durch den Einschlag der Frau zertrümmert. Laut ersten Polizeiangaben erlitt die Frau schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Die Straße wurde nach dem Unfall gesperrt.

Um den Unfallhergang zu klären, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unglücksstelle geschickt. Dieser soll die Ermittlungen der Polizei unterstützen. Durch Kreidezeichnungen auf der Fahrbahn wurde offensichtlich versucht, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe musste, da er durch den Unfall unter Schock stand, durch die Notfallseelsorge betreut werden. Über den Gesundheitszustand der verletzten Frau ist bislang nichts Genaueres bekannt. (jg)