Handgreiflicher Streit: Mann in Nürnberg mit Schwert verletzt? – Mitteilung sorgt für Polizeieinsatz

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In Nürnberg soll ein Mann mit einem Schwert verletzt worden sein. Gefunden hat die Polizei keine solche Waffe (Symbolbild). © IMAGO / Maximilian Koch / Panthermedia (Collage Merkur.de)

Zwei Männer waren in Nürnberg in Streit geraten. Ein Mann soll mit einem Schwert verletzt worden sein, die Polizei rückte deshalb aus.

Nürnberg - Die Mitteilung über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern sorgte am Mittwoch, 1. März, für einen Polizeieinsatz in Nürnberg-Altenfurt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken hervor. Angeblich soll ein Mann mit einem Schwert verletzt worden sein.

Mann in Nürnberg mit Schwert verletzt? - Streit zwischen zwei Personen

Der Pressemitteilung zufolge wurde gegen 23.20 Uhr aus dem Umfeld eines 48-Jährigen und eines 62-Jährigen bekannt, „dass es in der Wittelsbacherstraße mutmaßlich zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein soll“, so die Polizei. Hierbei habe sich einer der beiden eine stark blutende Verletzung zugezogen. Darüber hinaus sollte angeblich auch ein Schwert zum Einsatz gekommen sein.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Der Nürnberger Hauptbahnhof gehört nicht zu den zehn am meisten frequentieren Bahnhöfen in Deutschland. Trotzdem ist er in der Kriminalitätsstatistik vorne dabei.

Zwei Männer geraten in Nürnberg in Streit - Beide landen im Krankenhaus

Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie des Unterstützungskommandos (USK) konnten die Kontrahenten vor Ort vorläufig festnehmen. Der 48-Jährige hatte eine Verletzung an der Hand, der 62-Jährige hatte sich Verletzungen im Kopfbereich zugezogen. Beide Männer kamen in Krankenhäuser und wurden dort versorgt. Da beide Streithähne alkoholisiert waren, ließ die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Blutentnahmen durchführen.

Vor Ort konnte kein Schwert aufgefunden werden, wie die Polizei weiter berichtet. Womit sich die beiden Kontrahenten die Verletzungen zugezogen haben, ist unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.